XX. századi krónikás - Több évszázadot átölelő újabb izgalmas zenei utazás a Bordó Sárkánytól

Nyár közepén negyedik nagylemezével jelentkezett a középkori világzenét játszó – bő három éve a portálunkon is bemutatkozott – Bordó Sárkány ötöse. A NarRator Records gondozásában megjelent, XX. századi krónikás című 11 tételes album kiadása óta a formáció egy nagyon sűrű menetrendet követve – számos hazai helyszínen, de néhány határon túli rendezvényen is színpadra állva – folyamatosan koncertezik. Így történt ez a múlt héten is, ezért annyira nem is lehet meglepő, hogy az új anyagra, valamint a közelmúlt történéseire fókuszáló kérdéseinket Dickmann Roland zenekarvezető épp úton a kolozsvári koncertre, a turnébuszból telefonálva válaszolta meg.

- XX. századi krónikás lett az új album címe, és egyes elemeiben, de talán a zenei összképet is tekintve mintha még rockosabb (sőt, helyenként progresszív rockosabb) anyag lenne, mint az ezt megelőzőek. Miért választottátok ezt a címet, és egyetértesz-e az utóbbi kijelentéssel?

- A címválasztással egyrészt már hagyományt követünk, hiszen az eddigi lemezeinket is a rajtuk hallható egyik dal címével kereszteltük el, most is ez történt. Másrészt, csakúgy mint a korábbi albumokon, a saját szerzeményeinket tekintve itt is igyekeztünk a maibb zenei hangzást a középkorival vegyíteni. A XX. századdal jeleztük a modern, a krónikással pedig a középkori világot, így a címben is benne van ez a kettősség. Ezt a mostani anyagot egy sokkal modernebb sound jellemzi, mint az ezt megelőző három lemezt, így ez is egy újabb érv volt e mellett a cím mellett.

És igen, jól látod, valóban úgymond rockosabb is, mint a korábbi albumok, de ez egy folyamat része. Már a második lemez is kevésbé volt autentikus, mint az első, utána a harmadiknál is változtattunk, úgyhogy ez szépen haladt tovább ebbe a rockosabb, önkifejezőbb irányba. Úgy tűnik, hogy a dalszerzőknél – de a zenekar minden tagjánál is – bejönnek azok a hatások, amelyek korábban értek minket, ez pedig a rockzene. És valóban progresszívebb is, de meglátásom szerint inkább a dalok szerkezete, és nem a ritmusvilág miatt.

- Tavaly év eleje óta, a Covid miatt fenekestől felfordult a világ, és számos korlátozó intézkedés is életbe lépett hosszabb-rövidebb ideig. Ti viszont már 2019 szeptemberében bemutattátok a Legenda című dalotokat, és egy még korábbi zenekari FB-posztban egy másfél éves folyamat eredményeként jelentettétek be az új lemez megírását, hangszerelését. Mindezekből arra lehet következtetni, hogy ez a most nyáron kijött album már jóval korábban készen volt.

- Valóban, a Legenda már most két éves. Nyilván egy új lemez elkészítése egy hosszabb folyamat, és ez a dal az elsők között volt, ami megszületett. Nem egy saját szerzemény, de ezzel kezdtünk el foglalkozni, és azért is vettük fel, mert szerettünk volna rá klipet készíteni. És mivel a film a Hortobágyon játszódik, a pásztoréletet mutatja be, a fejünkben pedig mindehhez a nyár társult, mindenképpen akkor akartuk leforgatni, nem ősszel. Egyébként akkor még nem is volt meg rendes stúdiófelvételként, csak a dal volt készen. De ezzel a klippel szerettük volna megelőlegezni az új lemezt. Aztán ilyen-olyan okok miatt elkezdett csúszkálni a megjelenés ideje, amihez aztán még a Covid is hozzájött, így végül pontosan egy évvel később jött ki a tervezettnél.

- Mentálisan hogyan éltétek meg az elmúlt másfél évet?

- Nyilván egyikünknek sem volt jó, hogy teljesen kiestünk a koncertezésből, a pörgésből, viszont annak köszönhetően, hogy volt számos ötletünk – milyen klipeket csináljunk, írjunk még új dalokat, ezeket hangszereljük is meg, foglalkozzunk az albummal, stb. –, elég szépen elfoglaltuk magunkat. Ennek a Covid okozta leállásnak köszönhetően talán ez lett a legkiforrottabb lemezünk az eddigi anyagaink közül. Illetve, a stúdiómunkákkal is többet tudtunk foglalkozni, valamint már elkezdtük írni egy majdani, ötödik album dalait is. Úgyhogy összességében azt kell mondjam, nem unatkoztunk, így mentálisan minket nem vágott gallyra ez az időszak. Megpróbáltuk a helyzetből a lehető legjobbat kihozni, hogy ne álljon meg a zenekar, sőt, úgy érzem, még fejlődni is tudtunk.

- A karantén ideje alatt Sárkány TV néven egy online adás-sorozatot is indítottatok, és volt stream koncertetek is, hogy kapcsolatban maradjatok a rajongóitokkal. Ezeknek köszönhetően tapasztaltatok-e fokozottabb érdeklődést a zenekar és produkciója iránt?

- Abszolút! Elképesztő látogatottságot produkált a Sárkány TV mindhárom évada. Szerintem ennek hatására másfélszeresére nőtt a rajongótáborunk, úgyhogy borzasztóan bejött. A közösségi médiának meg a YouTube-nak van egy alap „szórása”, hogy hány emberhez jut el egy-egy megjelenés, de ezek a streamek sokkal több nézőt megtaláltak, mint mondjuk egy sima zenekari vagy klipes poszt. Egy-egy adást négy-ötezren néztek meg, ez minden várakozást felülmúlt. És a YouTube-on megjelent videókon is abszolút látható, érzékelhető volt ez a fokozott figyelem, működött a dolog.

- A Bordó Sárkány repertoárját adó szerzemények, és az előadásaitokon átélhető hangulat a hallgatóság, közönség számára teljes kikapcsolódást nyújthat, sőt akár egyfajta jóleső „felfrissülésként”, vagy akár „menekülésként” is felfogható a jelenlegi negatív és tragikus történések tengeréből, hiszen a dalok zenei- és szövegvilága (minden értelemben) jókora távolságban áll a mai modern high-tech kor életérzésétől, értékrendjétől, hétköznapjaitól. Szerinted ezek miatt is találtak meg titeket?

- Nem tudom, hogy pontosan mi lehet ennek az oka… Az biztos, hogy a közönségünk nagyon hálás volt, hogy tartottuk velük a kapcsolatot. Nagyon sokan megosztották a videóinkat, így ezek olyanokhoz is eljutottak, akik eddig nem találkoztak velünk, nem ismertek minket. Nem vagyok benne biztos, hogy ezeknek az „új” embereknek is szó szerint felfrissülés volt, hogy Bordó Sárkányt hallgathatnak, egyszerűen be voltak zárva, és örültek, hogy hallhattak valamit.

- Na jó, de ennyi erővel szólhatott volna náluk valamilyen metal banda vagy opera előadó is, nem?

- Igen, akár. És biztos olyanokat is hallgattak. Nem gondolom, hogy a mi szövegeink nagyon különböznének más zenekarok szövegeitől, de ezt belülről nem tudom megítélni. Nem érzem annyira formabontónak a mondanivalónkat, inkább az lehet, hogy maga az az atmoszféra lehetett sok emberre hatással, ami átjön a produkciónkból, hiszen szívvel-örömmel készítettük ezeket a Sárkány TV-s adásokat. Nekünk is új volt ez a dolog, és azzal is szembesülhettek a nézők, hogy mennyire természetesen reagálunk mindenre. Ugyanis bennünk is volt megilletődöttség, és néha mi is kerestük a stílust, az eszközöket, hogy hogyan lehet ezt megcsinálni, és ez szimpátiát is válthatott ki a közönségből. És ugye fel volt ez töltve rendesen tartalommal. Az első évadban mindenki bemutatta saját magát, a zenei munkásságát, tehát olyan formán ismerhettek meg minket, amilyet korábban semmilyen interjúban nem. A második évadban összeállt egy zenekari tag egy másik emberrel, tehát amolyan feat-eket csináltunk, ez szintén teljesen új volt a számunkra, soha nem csináltunk ilyet. A harmadikban pedig stream koncerteket adtunk. Nagyon izgalmas vállalkozás volt.

- És láthatóan, hallhatóan nagy energiát fektettetek bele…

- Igen, és ezáltal rendesen szinten tartott minket.

- Nézzük most már az új albumot! A korongon ismét egyaránt hallhatunk népdalokat, históriás énekeket, több nemzetiség folkmuzsikáját, valamint saját – énekes, és instrumentális – szerzeményeket is.

- Ez így van, ennek a lemeznek a tematikája is ugyanaz, mint az előzőeké. Mindig az a koncepció, hogy szerepeljen magyar dal, népdal, és históriás, illetve nem magyar középkori dal az albumon, illetve legyenek saját nóták is. Most annyi a különbség, hogy ezen már öt saját szerzemény hallható, tehát folyamatosan mozdulunk a felé, hogy inkább a saját témák domináljanak. A következő lemezen már igyekszünk egy kétharmados, háromnegyedes arányt elérni.

- A saját dalok megszületésében ki jeleskedett?

- Nálunk nagyon kemény közös zenekari munka folyik azon, hogy a szerzemények elnyerjék a végső formájukat. Az első három lemeznél én írtam mindegyik saját dalt, most viszont bekapcsolódtak a többiek is. Hármat jegyzek én, egyet Kiss Ernő, és itt megszületett az első olyan nóta, ami teljesen közös munka eredménye, ez az Esztám. Lementünk a próbaterembe, leültünk, hogy csináljunk egy dalt, és a semmiből jött egy dallam… pötyörésztünk, kerestük a hangokat, további dallamokat, aztán ezeket bontottuk ki. Remélem, hogy ezt a fajta alkotómunkát a jövőben is tudjuk majd folytatni, mert szeretném, hogy ha a többiek is minél jobban részt vennének a zeneszerzésben.

- És az hogyan alakul ki, hogy szöveges vagy instrumentális lesz egy saját dal?

- Valamikor eleve van egy konkrét téma, és arra írok dallamot, komplett dalt, valamikor meg csak a dallam van meg, de azt annyira slágeresnek érezzük, hogy abból egy szöveges szerzeményt készítünk. Az instrumentálisakat én jegyzem. Jön egy dallam, és valahogy megérzem, hogy abból egy szöveg nélküli nóta lesz. Ezek impulzusok alapján működnek.

- A lemez hat dalához is készült már videoklip, mindegyik komoly, igényes munka. Ráadásul öt élőszereplős, de a hatodik képanyagát is külső helyszíneken forgattátok. Melyik elkészítése volt a legnagyobb kihívás, illetve a visszajelzések alapján melyik lett a legnépszerűbb?

- A legnagyobb munka messze a Legenda elkészítése volt, de szerintem az a hazai viszonylatban is egy óriási vállalkozás volt. Az anyagiak tekintetében is. (nevet) Ott két külön stáb dolgozott egyszerre, egy 32 oldalas forgatókönyvet követve. De például a XX. századi krónikás – ahol nem voltunk mindannyian jelen, mert csak Laci szerepel a klipben –, is nagy projekt volt. Az a vizuális effektek miatt volt hatalmas meló, nagyon sokáig tartottak az utómunkálatok.

Ha a visszajelzéseket nézem, akkor a Legenda ütött a legnagyobbat, de nagyon tetszik az embereknek a legutóbb megjelent klip is, az Esztám. Ez kilóg az eddigi képi- és zenei világunkból, picit tartottunk is attól, hogy hogyan fogadja majd a közönségünk, hogy a históriás cuccoktól eltávolodtunk egy kicsit, de úgy tűnik, hogy feleslegesen aggódtunk.

- Ennek az interjúnak az egyeztetésekor nem tűztünk ki konkrét megjelenési dátumot, hiszen nagyon sűrű a koncertnaptárotok, szinte állandóan úton vagytok. Milyen volt hosszú hónapok után visszatérni a színpadokra, mondjuk az első pár bulin milyen hangulatban játszottatok, mekkora energiák szabadultak fel?

- Az az igazság, hogy erre nehezen emlékszem vissza, mert időről-időre fel-fellépegettünk, hiszen voltak karanténkoncertjeink. Ezeken hiába nem volt közönség, mi úgy játszottunk, mintha lenne. Az első, Lovardás karanténkoncertnél éreztem, hogy te jó Isten, végre megint úton vagyunk. (nevet) Eufórikus érzés volt, és a tudatállapotunk átváltott arra, hogy ez egy ilyen helyzet, így a többi már nem volt akkora durranás ilyen szempontból.

- De ha van közönség, akkor van interakció is, működik egy plusz adok-kapok érzés…

- Igen, de mi ugyanúgy játszunk tíz embernek is, mint több száznak. Ebből a szempontból mindegy. És nekünk a Sárkány TV által is megvolt az intenzív, folyamatos kapcsolat a rajongókkal, plusz a videoklipeken keresztül is működött az interakció. A színpad a zenei jelenlétnek egy része, ami persze nagyon jó, de ott van az alkotói folyamat, ami legalább annyira fontos, meg annyira felszabadító, mint egy jó buli. Nekem a színpadra való visszakerülések miatt már megvolt az előzmény, ezért nem volt annyira katartikus, mikor már közönség előtt is játszhattam, tehát nem volt olyan érzésem, mintha egy börtöncellában töltöttem volna az előző két évemet.

- Tavaly áprilisban 10 éves lett a Bordó Sárkány. Csuda dolgok történtek veletek már addigra, de vélhetően nem ilyen jubileumi évet terveztetek.

- Sajnos a fővárosi születésnapi koncertünk elmaradt, viszont a debrecenit sikerült megtartani szeptemberben. Ott megünnepeltük magunkat (nevet), a közönség is felköszöntött, és a körülményeket tekintve örültünk, hogy legalább ez összejött. Pont a buli előtt jött be a kötelező maszkviselés, úgyhogy egyáltalán nem mutatott jól a közönség, de idővel sokan levették magukról, így már legalább arcokat is láttunk, nem csak maszkos banditákat. (nevet) Szóval megvolt, de sokkal csalódottabb lettem volna, ha most ez a lemezbemutató turné esik kútba, mert akkor több éves munkánk került volna veszélybe. Egyébként ez az egyik oka is, hogy ennyit csúszott a XX. századi krónikás megjelenése, mert próbáltuk úgy időzíteni, hogy mindenképpen be tudjuk mutatni élőben ezt az új anyagot. Mert ha kijön egy lemez, és azzal nem lehet koncertezni, akkor promóciós értelemben semmit nem ér a megjelenés, mert csak porosodik otthon a polcon a CD, nem jut el sehova. Viszont ez a júliusban elindult lemezbemutató turnénk eddig nagyon jól működik, minden hétvégén egy-két, de akár három helyen is játszunk. És nem csak a következő hetekre, hanem már jövő évre is vannak lekötve koncertjeink.