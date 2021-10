Az ellenzéki gödi vezetés helyett a fideszes Pest megye osztogat, itt az eredmény

Azok után, hogy a gödi Samsung-gyárat az Orbán kormány különleges gazdasági övezetté nyilvánította, így az onnan származó nem kevés, 1,7 milliárd forintnyi iparűzési adóról az ellenzéki vezetésű település önkormányzata helyett a fideszes irányítású Pest Megyei Önkormányzat dönt, több furcsaságot is tapasztalni lehet – írja a Magyar Narancs. A fideszes többség ugyanis erősen Fidesz-hátterű alapítványok és más (ál)civil szervezeteknek adja a milliókat.

A megyei vezetés létrehozott egy 419 milliós alapot, melynek pénzét több környező település fejlesztésére osztanák szét. Ami furcsa, hogy míg

a másik megyei régióba tartozó Csömör kaphat ebből a pénzből, a tíz kilométerre fekvő Vác nem.

Ja, utóbbi ugyancsak ellenzéki vezetésű…

A civil pályázati felhívásra 101 szervezet nyújtott be ajánlatot, de a fideszes megyei önkormányzat csak 46-ot támogatott. A Megyei Értéktár Bizottság jegyzőkönyvének tanúsága szerint Fehér Zsolt váci jobbikos önkormányzati képviselő azt mondta, találtak olyan szervezeteket, amelyek a politikához köthetők. Mint fogalmazott,

a civil szervezeteket sok esetben idézőjelbe kell tenni.

A támogatott szervezetek között fedezte fel Varga Zoltán Péter dunakeszi jobbikos képviselő a Közép-magyarországi Régióért Alapítványt, melyről a közösségi médiában azt írta, az soha semmilyen látható tevékenységet nem végez. Az most 16 millió forintban részesülő alapítvány kuratóriumában alapításakor ott ült Dióssi Csaba, Dunakeszi jelenlegi fideszes polgármestere, valamint Homolya József korábbi önkormányzati képviselő is. Az alapítványt most a Biczi és Turi Ügyvédi Iroda ügyvédjelöltje vezeti, ezt az irodát Biczi és Tuzson Ügyvédi Irodának hívták, mivel tagja volt Tuzson Bence jelenlegi parlamenti államtitkár is. Az egyik jelenlegi tulajdonosa az a Biczi Tamás, aki Kötter Tamás álnéven a kormányközeli Megafon Központ tagja.

Ugyancsak több mint érdekes, hogy 19 millió forintot kap az a Dunakanyar Média Alapítvány, amelyet egy nappal a pályázati felhívást követően jegyeztek be. ennek hölgy kurátor azonos címen lakik a VácOnline nevű kormánypárti lap főszerkesztőjével. Erre a címre van bejegyezve a Vác Online felelős kiadójának megnevezett Hellodunakanyar Kft. és a Városi Civil Alapból korábban 14,84 millió forintos támogatást kapó Öko Urbana Egyesület is – írja a Facebookon Fehér Zsolt.

A pályázat kiírásának időpontjához közeli időpontban hozták létre a családi- és közösségfejlesztési programokra 7 millió forintban részesülő Dunakeszi Kistérségért Egyesületet, illetve az online újság indítására 20 millió forintot kapó Aktív Dunakanyar Alapítványt is.

További furcsaság, hogy mire nem járt támogatás. A GÖD-ÉRT Környezetvédelmi és Városvédő Egyesület autóbuszmegállóban fedett utasvárók létesítésére, rendszeres, akkreditált zajvizsgálat megrendelésére, szakértők bevonásával zajhatásterületek pontos meghatározására, zajmérő készülékek és színes nyomtatók vásárlására, tehát a Samsung-gyár környezeti hatásait nézve indokolt tevékenységre szeretett volna elnyerni 11 millió forintot. A megyei közgyűlés elnöke, Szabó István ezt nem támogatta. Az egyesület elnöke Bodnár Zsuzsanna, az átlátszó újságírója, akit a közelmúltban Szabó István egy gödi fórumon egy bekapcsolva maradt mikrofon tanúsága szerint „undorítónak, tenyérbemászónak” nevezett.

A Magyar Narancs megkeresésére a Pest Megyei Önkormányzat azt állította, „a pályázatok elbírálása kizárólag szakmai szempontok szerint történt”. Az elszámolásnak a projekt megvalósulását követő 60 napon belül meg kell történnie, melynek a pénzügy elszámoláson túl része egy írásos szakmai beszámoló, a teljesítést alátámasztó fotódokumentáció, illetve a 200 ezer forintot meghaladó eszközbeszerzés vagy szolgáltatás-megrendelés esetén írásos megrendelő/szerződés hiteles másolata is.