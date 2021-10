Ködös hétvégénk lesz

Szombaton is túlnyomóan derült, napos, száraz idő várható. Éjszaka sokfelé párássá válik a levegő, főként a Dunántúl nyugati, délnyugati részein képződik köd, amely szombaton csak lassan oszlik fel. A délkeleti, déli szél a Baja-Győr vonal széles sávjában szombaton több helyen megélénkül, helyenként meg is erősödik - írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -2 és +4 fok között alakul, de a fagyzugokban -5, a szelesebb tájakon, a magasabban fekvő helyeken, valamint a vízpartokon akár +5, +8 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 11 és 18 fok között alakul.