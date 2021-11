Már készül a szakma arra, hogy 2023-tól minden palack visszaváltható lesz

Az italos csomagolások visszagyűjtésére dolgoztak ki stratégiai és szabályozási koncepciót a hazai italgyártók és kereskedők, egyben javasolják, hogy álljon fel egy a kormányzattal közös munkacsoport a részletszabályok kidolgozására.

A közleményükben felidézik, hogy a magyar kormány 2020-ban hirdette meg klíma és természetvédelmi akciótervét, ennek keretében jelentették be, hogy Magyarországon is bevezetik az italcsomagolások visszaváltási rendszerét. A tavaly év végén elfogadott törvényi szabályozás szerint a PET és üveg palackok, valamint az alumínium dobozok visszaváltási rendszere várhatóan 2023 júliusában indul el, amelynek segítségével 90 százalékot is meghaladó mértékű szelektív gyűjtést lehet majd elérni, azaz az italcsomagolásoknál pár éven belül megvalósulhat a hulladékmentes, körforgásos gazdasági modell.

Az országban megvásárolható műanyag és üveg italospalackok, illetve az alumínium italosdobozok 100 százalékban újrahasznosíthatók, alkalmasak arra, hogy használat után ismételten palackokká váljanak vagy egyéb értékes alapanyag készüljön belőlük - tették hozzá.

Visszaváltási rendszerek Európa számos országában működnek, melyek közös jellemzője, hogy az italgyártók és kereskedők szoros együttműködésével jöttek létre és működnek. Ezekben a rendszerekben a termékek árán felül megfizetendő visszaváltási díj bevezetésével biztosítják, hogy az italcsomagolások akár 90 százalék feletti arányban visszakerüljenek a zömében kereskedelmi egységekben létrehozott gyűjtőpontokhoz, mivel a palackok visszahozatala után a fogyasztók teljes mértékben visszakapják a visszaváltási díj összegét.

A visszaváltási rendszer által érintett három italcsomagolóanyag fajtából (PET, alumínium, üveg) Magyarországon évente mintegy 3,5 milliárd palack, illetve doboz kerül forgalomba. Az alkoholmentes és alkoholos italok értékesítése több tízezer boltban és vendéglátó egységben történik, ennek megfelelően a visszaváltási rendszer kiépítése során egy nagyon összetett, precízen összehangolt műszaki, informatikai, pénzügyi és logisztikai hátteret igénylő visszaváltási struktúrát kell majd létrehozni - ismertetik.

A közlemény szerint az iparági szereplők által kidolgozott stratégiai koncepció a nemzetközi jó gyakorlatok és a magyar piaci adottságok figyelembevételével készült el. A tanulmánnyal a kormányzati döntéshozók munkáját szeretnék támogatni annak érdekében, hogy Magyarországon Európa egyik leghatékonyabb és legkorszerűbb visszaváltási rendszere jöhessen létre az italcsomagolásoknál.

A visszaváltási rendszer stratégai modelljének kidolgozásában a Magyar Ásványvíz, Gyümölcslé és Üdítőital Szövetség, a Magyar Sörgyártók Szövetsége, a Magyar Szeszipar Szövetség és Terméktanács, a Magyar Szőlő- és Bortermelők Szövetsége, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetsége, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség és az Országos Kereskedelmi Szövetség vett részt.