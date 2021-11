Márki-Zay szerint a voksturizmussal szervezett választási csalásra készülhet a Fidesz

Ahogy arról kedden beszámoltunk, az Országgyűlés megszavazta azt a javaslatot, amellyel a Fidesz jelentősen megkönnyítette a voksturizmust, ezáltal szélesebb kapu nyílt a fiktív lakóhely-létesítések előtt a 2022-es parlamenti választás idejére. A TASZ és a Political Capital közös közleményében rámutatott, ezzel a törvénymódosítással megváltoztatják a lakóhely fogalmát, holott már a korábbi választások során is szavaztak olyanok, akik csak azért létesítettek lakcímet, hogy választójoguk legyen az adott választáson.

Márki-Zay Péter közös ellenzéki miniszterelnök-jelölt az ATV Híradójának ezzel kapcsolatosan kifejtette, szerinte

a "voksturizmussal" most arra készülhet a kormány, hogy szavazókat költöztessen az úgynevezett billegő körzetekbe, amelyekben a 2022-es országgyűlési választás el fog majd dőlni.

Úgy látja, most az a kérdés, hogy a Fidesz ezzel az ellenzéket is arra akarja-e kényszeríteni, hogy a választók nagyszámú átköltöztetésével próbáljon versenyezni a "fideszes szervezett csalással". Márki-Zay szerint most az ellenzéknek erre meg kell találnia a megfelelő választ, és figyelnie kell arra, hogy a Fidesz hova telepít nagyszámú szavazót, és szerinte szükséges esetben fel kell venni a versenyt "a Fidesz legaljasabb eszközeivel is".

Az ellenzék közös miniszterelnök-jelöltje arra is kitért, hogy meg fogják majd nézni a választói névjegyzéket, amihez legálisan hozzá lehet férni, egyébként meg az ellenzéki önkormányzatoktól lesznek információik a tervezett csalásról.

Nem lesz könnyű dolga az ellenzéknek, hiszen a Fidesznek több hónapos előnye van, mert mire ezt a törvényt meghozták, már számos következő lépést előre megterveztek

– fűzte hozzá a politikus.