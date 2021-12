Jakab: „Kész. Ez az ember tényleg nem százas!”

- reagált Facebook oldalán Jakab Péter a miniszterelnök reggeli rádióinterjújában elhangzottakra.

Egészen pontosan a műsorvezető Nagy Katalin - vélhetően előre egyeztetett – „kérdésében” az hangzott el, (13,46-nál) hogy szerinte a magyar ellenzék azt állítja, az LMBTQ, Magyarországon nem is probléma, mert nálunk az óvodások nem akarnak a szülő beleegyezése nélkül nemet váltani... A kellően megalapozott műsorvezetői felütés után Orbán Viktor büszkén vágta rá, hogy „mert ezt tiltja a törvény.” Amit ugye meg kell védeni az egész világtól még akkor is, ha egyébként nincs a világon olyan normális ország, ahol az ovisok dönthetnék el, hogy fiúk, vagy lányok legyenek.

A Jobbik elnöke posztjában ugyanakkor felhívja a figyelmet, hogy annyi mindentől meg kellene védeni a gyermekeinket, ami valóban veszélyezteti őket.

Legyen szó szegénységről, elvándorlásról, lakhatási válságról, vagy épp az oktatás szétveréséről. Nemi átalakító műtétről gyanítom korábban nem is hallottak. Most már igen, hisz Orbánnak köszönhetően a legapróbb faluba is eljutott a hír, hogy ilyen is van. És kb. senkit sem érdekel. A szegénység, a drágulás, a 27 százalékos áfa, a 480-as benzin, az elértéktelenedő forint annál inkább. Ezzel viszont Orbánnak úgy tűnik nincs dolga