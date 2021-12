Orbán nem volt formában, papírból olvasta fel a Központ válaszait a kellemetlen kérdésekre

Gratulációját fejezte ki az Országgyűlés hétfői ülésnapján Orbán Viktornak Jakab Péter azután, hogy egyedüli indulóként újraválasztották a Fidesz elnökének. Válaszul a kormányfő „Boldog Mikulást” kívánt a Jobbik elnökének, majd papírból felolvasott féltucat olyan tételmondatot, amit hetek óta hallgatunk az összes A-listás fideszes képviselőtől.

Jakab Péter azonnali kérdésében emlékeztette a miniszterelnököt arra, hogy a Fidesz tisztújításán a XVI. kerületi fideszes polgármester, Kovács Péter arról beszélt,

„lesznek kellemetlen kérdések, azokra is válaszolni kell tudni. Itt még várunk arra, hogy a Fidesz-központ megmondja, hogy mik a jó válaszok a kellemetlen kérdésekre, de kedves barátaim, ha meglesznek a válaszok, akkor meglesz a siker.”

Ilyen agytrösztök ülnek Önöknél, miniszterelnök Úr? – kérdezte ezzel kapcsolatban Jakab Orbántól, ahogyan azt is kikérte, hogy milyen alapon hallgatnak le ellenzéki szereplőket például a Pegasus nevű kémszoftverrel, aminek először a használatát is tagadták, majd Kósa Lajos szólta el magát, hogy a belügy szerezte be, amiből végső soron az ügyészség próbálta meg kimosni őt.

Béli Balázs/Alfahír

A Jobbik elnöke azt is Orbán fejéhez vágta, hogy míg ellenzékből a gyenge forintot a gyenge emberek szándékaihoz kötötte, addig ma már megközelíti a négyszáz forintot az euróárfolyam, ráadásul a fideszes gazdaságpolitika a legmagasabb, 27 százalékos áfára épít úgy, hogy még az emelés után is csak nettó 133 ezer forint lesz a minimálbér mintegy 50 ezer forinttal elmaradva a szlováktól, a kormányzat pedig keleti vendégmunkások behívásával működteti a gazdaságot.

A gazdasági bevándorlásra mi a Központ válasza, mit kell hazudni?

– tette fel a kérdést a jobbikos politikus.

Orbán Viktor válaszában az elhíresült „Boldog Karácsonyt” helyett most boldog Mikulást kívánt, úgy tűnik, ez a humor nem tud kikopni. Ugyanakkor a kormányfő ettől eltekintve jóformán csak a papírjába merülve olvasta fel válaszát, amiben semmilyen reagálást nem adott Jakab kérdéseire vagy vádjaira.

A kormányfő konkrétan ugyanazokat a paneleket olvasta fel, amiket az összes többi fideszes képviselő az elmúlt időszakban, magyarul mindössze arra emlékeztetett, hogy a szocialista kormányzás alatt elvették a 13. havi nyugdíjat, nagy volt a munkanélküliség és sérült a családtámogatási rendszer, valamint az emberek devizahiteles válságba kerültek, amiből „ők mentették ki” őket.

Béli Balázs/Alfahír

Orbán Viktor következetesen 200 ezer forintnak nevezte a 133 ezer forintos minimálbért, majd az üzemanyagárakkal kapcsolatos bírálatokkal összefűzve azt mondta, most kétszer annyit lehet tankolni a minimálbérből, mint 2010-ben.

Válaszában Jakab Péter arra emlékeztette Orbán Viktort, hogy még tíz évet kért a magyaroktól a szegénység felszámolására, de akkor

„kérdés, hogy mit csinált az elmúlt tizenegy évben, mi erre a Központ válasza?”

A Jobbik vezetője szerint Orbán sem korábban, sem most nem tud válaszolni arra, miért nem nőtt semmit a minimálnyugdíj és a családi pótlék, valamint arra sem, hogy miért rekord gyenge a forint, és hogyan lehet megélni havi 133 ezer forintból.

Jakab végül Kövér László házelnököt idézve lényegében elmebajosnak nevezte Orbán Viktort, amiért az ülésvezető Latorcai János figyelmeztette őt.

Orbán Viktor viszontválaszában sem reagált érdemben, csak újabb panelt vett elő a rezsicsökkentésről és olyan nyilatkozatot idézett, miszerint az áfacsökkentés nem jut el az emberekig. Ez egyébként tény, hiszen amikor a kormány ezt meglépte például a sertéshússal, a kereskedők állami ellenőrzések híján pár hónap alatt visszaemelték az árakat.

Normális dolog kidobni a tesztet ahelyett, hogy kiosszák ingyen?

A szocialista Harangozó Tamás a vírusadatok ismertetése után az 5 milliárd forint értékű lejárt, egymillió PCR-teszt megsemmisítéséről beszélt.

Felidézte, kétféleképpen lehet ma hozzájutni PCR-teszthez: vagy úgy, hogy valakinek tünetei vannak és mentőt hív, hogy elvégezzék rajta a tesztet, de erre sok esetben hosszú napokat kell várni, vagy fogja magát és elmegy és 15-20 ezerért venni egyet, csakhogy ez egy családnak akár 80 ezer forintjába is kerülhet.

Ön normális dolognak tartja, hogy millió számra semmisítenek meg PCR-teszteket, ahelyett, hogy odaadnák ingyen az embereknek?

- tette fel a kérdést Harangozó.

Béli Balázs/Alfahír

Orbán Viktor válaszában közölte, a PCR-teszt semmin sem segít, csak az oltás segít.

A miniszterelnök mindenkit arra kért, hogy vegye fel az oltást és erre biztatta a képviselőket is. Elmondta, jó lenne olyan készletgazdálkodást kialakítani, hogy semmit se kelljen megsemmisíteni, de miután milliós készletekkel dolgoznak tesztekből, vakcinákból, ez lehetetlen.

Mindig van olyan, ami "kifut, kiszalad", és ezért meg kell semmisíteni - fogalmazott.

Orbán szerint ugyanakkor mindenből, így kórházi ágyból, lélegeztetőgépből, PCR-tesztből, gyorstesztből és vakcinából is elegendő van.

Harangozó azt mondta, egyetért Orbánnal abban, hogy az oltás a legfontosabb, és azt kérte, mindenki oltassa be magát. Ezzel együtt kiemelte, hogy hazánkban halnak meg a legtöbben a járványban: míg a szomszédos Ausztriában ugyanannyian élnek mint nálunk, ott mégis "csak" 12792 ember halt meg.

Az MSZP-s politikus kiemelte, míg a szomszédban ingyenes a teszt, közben itthon úgy küldik iskolába a gyerekeket, hogy össze-vissza viszik a vírust.

"Tessék ingyen odaadni a teszteket, hogy ezzel is akadályozzuk a vírus tovább terjedését"

- mondta.

Orbán viszontválaszában közölte, Harangozó nem mond igazat, szerinte ugyanis Magyarországnak semmi szégyenkezni valója nincsen. Meggyőződése szerint, ha valaki a kiemelkedően magas halálozást emlegeti, akkor azt is állítja, hogy a kezelés hiányosságától halnak meg emberek, ami pedig azt is jelenti, hogy rosszabbul dolgoznak az orvosaink, ápolónőink, de ez nem igaz. A miniszterelnök ezért "megvédte" a kórházakban dolgozókat.

Zavaros viták a gazdaságpolitikában

Szakács László szocialista képviselő Vadai Ágnessel (DK) közös kérdésében az inflációról kérdezte Orbánt. Mint mondta, egekben az infláció, a kormány pedig nem ért egyet a jegybankkal, illetve annak vezetőjével, Matolcsy Györggyel a gazdaságpolitikában.

Sem szavakban, sem a tettekben nincs együttműködés - fogalmazott, hozzátéve, hogy ez bizonytalanságot szül. Kiemelte, miközben az alapvető élelmiszerek, így az étolaj, liszt, kenyér ára emelkedik, a nyugdíjak elértéktelenednek, addig se megoldás, se felelős, de még pislákoló fény sincs az alagút végén.

Míg máshol négyessel kezdődik, nálunk az infláció 6-7 százalék körüli lesz. Szakács azt kérdezte Orbántól, van-e felelős, van-e bármilyen megoldás, ami javíthatna a helyzeten?

A miniszterelnök szerint egész Európában magas az infláció, sőt már Amerikában is. Úgy véli, a magyar jegybankot nem fair hibáztatni.

Miért akarják eltörölni a rezsicsökkentést? Miért akarják piaci árakon megszabni a rezsiárakat? Nem lenne helyesebb támogatni a kormány rezsipolitikáját? - kérdezett vissza Orbán.

Szakács szerint hiába van itthon szabott áras rezsi, mégis magas az infláció. Állítása szerint a forintot is elengedték, és mivel Matolcsy a kormányra mutogat, a kormány pedig a jegybankelnökre, a kárnak viszont nincs felelőse.

Matolcsy szerint sávon belül van a forint, de kérdés, milyen sávon belül, Duna szélességűn?

Orbán szerint a kormány sokat tesz a forint megőrzéséért, nem nézik tétlenül az árak elszabadulását, ezért is fagyasztották be az üzemanyagárakat. Közölte, emelik a béreket, visszaállítják a 13. havi nyugdíjat, mindent megtesz a kormány azért, hogy a emberek hozzájuthassanak ahhoz, amire szükségük van.

Schmuck Erzsébet kihúzta Orbán Viktorból, hogy még nagyobb lesz a nyugdíjemelés

Az LMP-s Schmuck Erzsébet a nyugdíjasokkal kapcsolatban kérdezte Orbán Viktort, többek között arra rávilágítva, hogy egy "Jókor" című kampányanyaggal fényezik az időseknek a kormány politikáját. Figyelmeztetett, az Orbán-kormány mindig alultervezte az inflációt, hogy ne kelljen emelni a nyugdíjakat, ezért a politikus megkérdezte, mikor teszi meg a szükséges lépéseket, hogy megegyezzen a tényleges infláció mértékével a nyugdíjemelés.

Béli Balázs/Alfahír

Orbán Viktor némi elmúltnyolcévezés után meglepte az ellenzéket is. Elmondta, a jegybank megküldte a 2022-es az infláció becslését, ez 5 százalék, így a január 1-től 5 százalékkal emelik a nyugdíjakat, erről lesz rendelet is.

A látható zavarában Schmuck Erzsébet csak annyit mondott, hogy szerinte már korábban is megadhatták volna a 13. havi nyugdíjat, amire a miniszterelnök azt mondta, hogy megadta volna a 14. havit is, de 2010-ben egy roncshalmazt vett át, és először az "önök által felgyújtott falut, várost" kellett eloltani.

Orbán az egészségügyi dolgozók mögött?!

Tordai Bence (Párbeszéd) viszont nem finomkodott, azzal nyitott, hogy hazánk világelső a COVID-halálozásban, négy és félszer annyian haltak meg, mint az EU-s átlag, de felhozta többek között azt is, hogy az elmúlt években 940-en fagytak halálra, 13 ezren halnak meg a légszennyezés miatt, 47 ezren pedig megelőzhető betegségek miatt.

Összeszedi magát Orbán Viktor, vagy tovább folytatja a lopást?

- erre várt választ Tordai.

Béli Balázs/Alfahír

Orbán Viktor hasonló módon válaszolt, jött a szalmabáb érvelés: aki szidja a kormány járványügyi politikáját, az az orvosokat, ápolókat kritizálja, akik hősiesen küzdenek. Tordai erre visszavágott, hogy Orbán az egészségügyi dolgozók mögé bújuk el, mert a kormány egy csődtömeg. Amire Orbán városházázott...

Orbán elismerte, 7 év alatt "felmorzsolódott" a tanároknak adott béremelés

Ander Balázs, a Jobbik oktatási szakpolitikusa a pedagógus-béremelésről kérdezte Orbán Viktort, felidézve, hogy nagy a munkaerőhiány és a kötelező oltások miatt is sokan el fogják hagyni a pályát.

Plasztikusan mutatta be a helyzetet: a pályakezdés előtt álló pedagógus árufeltöltőként is kereshet annyit, mint tanárként. Ander szerint az Orbán-kormány oktatáspolitikája tudás- és értelmiségellenes.

Béli Balázs/Alfahír

A pedagógusbérek alacsonyak, és elmaradtak a rivális ágazatok mértékétől, ezen változtatni kell - ismerte el Orbán Viktor, hozzátéve: 10 százalékos béremelést adnak jövőre a tanároknak, és állítása szerint, ha jövőre is ők nyernek, meg tudják ismételni a 2013-2014-es pedagógusbér-emelést.

Amúgy jó nagy önkritikát is gyakorolt, ugyanis Orbán Viktor szerint az akkor adott 50 százalékos béremelés azóta felmorzsolódott. A viszontválaszokban végül Ander azt ígérte, hogy ha '22-ben győz az ellenzék, akkor új oktatási modellt vezetnek be, Orbán meg arról beszélt, attól még, hogy velük baja van a pedagógusoknak, nem látja be, hogy miért jöjjön vissza a baloldal.