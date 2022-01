A Neoton Família énekesnőjét szeretné államfőnek Szanyi Tibor pártja

A Szanyi Tibor nevével fémjelzett Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom (ISZOMM) a Neoton Família egykori énekesnőjét, Pál Évát szeretné köztársasági elnöknek – írja a Blikk. Az énekesnő a bulvárlapnak azt mondta, megtiszteltetésnek tartja annak a pártnak a felkérését, melynek munkájában a kezdetek óta részt vesz.

Úgy érzem, alkalmas vagyok arra, hogy megtestesítsem a társadalom egységét. Voltam fent és lent is, a társadalom minden rétegéből vannak tapasztalataim. No, meg az alsó korhatár 35 év, ezt már kétszeresen is elértem