Schadl titkos videója: a műsorvezető cáfol, a közszereplő tagad, a politikus hallgat

„Egy férfi egy nővel szexuális aktust folytat egy ágyon, egy tükrös-tolóajtós szekrény mellett. Ezt az aktust egy másik személy fényképezi, ő is látszik a felvételen. Mindannyian meztelenek”

– a mára jól ismert sorok az ügyészségtől származnak, miután a hatóságok felnyitották Schadl György, a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökének otthonában talált páncélszekrényt és abban több erotikus tartalmú fotót, valamint DVD-t találtak. A hatóságok alapvetően nem szexfilmeket kerestek, hanem arra vonatkozó bizonyítékokat, hogy Schadl mennyit, hogyan, miért és kinek fizetett abban a korrupciós hálózatban, amibe belebukott Völner Pál igazságügyi miniszterhelyettes, és ami alapjaiban rengette meg az Orbán-kormány Igazságügyi Minisztériumának legitimitását.

És amit két ember tud, az már nem titok – tartja a mondás, amit némileg ezúttal is igazolni látszik a tény, hogy ha kis lépésenként is, de az RTL Klub leleplezése után folyamatosan szellőztetnek meg újabb és újabb értesüléseket a sajtóban arról, kik lehettek a felvételeken. Természetesen nem egyszerű hálószobatitkokról van szó, a közvéleményt azért foglalkoztatja a kérdés, mert az ügyészség megjegyzése szerint

„A lefoglalt boríték egy közéleti személyre nézve kompromittáló adatokat és feltehetően kompromittáló videófelvételt is tartalmaz”.

Márpedig ami egy közszereplőt kompromittálhat, az magát a köz szolgálatát is kompromittálhatja, ami innentől jogosan tekinthető lehet közügynek is. Nyilvánvaló, hogy Schadl György maga sem véletlenül tartotta páncélszekrényben ezeket a felvételeket – az ilyesfajta zsarolási potenciálról nemrég külön cikkben írtunk.

Szivárogtatás és tagadás

Azt már tudni lehet, hogy az egyik lefoglalt lemezen egy közszereplő vezetékneve szerepelt, és az is, hogy az RTL felhívta ezt a személyt, aki tagadta, hogy köze lenne az ügyhöz. Nem sokkal később az ezalenyeg.hu viszont meg is nevezte, hogy tudomása szerint melyik az a kormánypropagandából is jól ismert neves orvosprofesszor, akit egy tévécsatorna megkeresett az ügyben.

Az ügy további fejleménye azonban az, hogy a Pesti Riport nevű lap hétfőn megjelent cikke szerint a szerkesztőség

„megbízható forrásból úgy értesült, hogy az egyik hölgy egy kereskedelmi csatorna úgynevezett sztárműsorvezetője, akivel összefüggésben tavaly tavasszal megjelentek olyan cikkek, amelyek szerint közismert NER-figurákkal (köztük egy államtitkárral) ápolt titkos szexpartneri viszonyt, a velük folytatott intim üzenetváltásait a telefonjára - mappákba rendezve - lementette, és azokat több ismerősének is elküldte.”

A cikkben világosan utalnak arra a tavaly májusi esetre, amikor – egyébként szintén a Pesti Riport nyomán – attól volt hangos a közélet, hogy chatüzeneteket tartalmazó képernyőfotók tanúsága szerint Kovács Zoltán nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár viszonyt ápolhatott a TV2 egyik műsorvezetőjével. Fontos tisztázni azonban, hogy az érintettek már az első hírek idején is egyértelműen tagadták ennek valóságalapját.

Kísérti a NER-t a kamerák előtti szexelés, pedig ezzel csak zsarolhatóvá válnak Legkésőbb Borkai Zsolt szexbotránya óta (elvégre a Fidesznek ráment erre a 2019-es önkormányzati választása) megtanulhatta volna a Nemzeti Együttműködés Rendszerének minden építője, működtetője, hogy nem túl hatékony kamerák előtt szexelni - főleg akkor nem, ha pirosban járunk. S most nem is a keresztény erkölcsökről van szó, pusztán gyakorlatias szempontból sem megengedhető, hiszen így zsarolhatóvá válhat a felvételen kamatyoló közszereplő.

Természetesen lapunk a kiegyensúlyozott és hiteles tájékoztatás érdekében már tavaly, az első ilyen eset idején megkereste Kovács Zoltán államtitkárt, hiszen fontosnak tartottuk, hogy megvédhesse magát és elejét vehesse a róla szóló, hamis információk terjedésének. Az államtitkár akkor azt felelte,

"Alaptalan ostobaságokkal nem foglalkozom. Mivel a hivatkozott írás minden állítása hazugság, a többi a jogászok dolga. A szükséges jogi lépéseket tehát megteszem."

A napokban ezzel a kijelentéssel kapcsolatban kérdéseket küldtünk a Miniszterelnöki Kabinetirodának, ugyanis a teljes kép átláthatósága érdekében tisztázni szerettük volna, hogy Kovács Zoltán „jogi lépései” végül megszülettek-e, ha igen, hoztak-e eredményt, és ha igen, milyet. Erre a kérdésünkre azonban cikkünk megjelenéséig hiába vártuk, nem kaptunk választ.

Az Alfahír megkereste az érintett műsorvezetőt is az újabb, vele kapcsolatos cikkel kapcsolatban. A hölgy azt mondta, még nem látta a cikket, de a híresztelés szerinte teljes mértékben valótlan, az írás ténye egyenesen ledöbbentette és nem is kíván nyilatkozni vele kapcsolatban.

Egyébként látható, hogy a Pesti Riport újabb állításai ezúttal nem célzottan Kovács Zoltánról szólnak, csupán a vele korábban hírbe hozott hölgy miatt került elő a neve. Ugyanakkor a későbbi, esetleg még előbukkanó hírfoszlányok miatt arra is megéri figyelni, hogy az állítólagos „nyomásgyakorlás” miatt eladott és az Egyesült Államokba költöztetett felület egy szerkesztőségi állásfoglalásában következetesen hangsúlyozta, a felvételek kapcsán egy politikusról is lehet még szó: „Amennyiben igaz (márpedig igaz) a mondás, hogy a rendőr alsógatyában is rendőr, akkor hatványozottan igaz, hogy a politikus meztelenül is politikus.” – írták.