Hatalmas haderőfejlesztésbe kezd Németország

Százmilliárd eurós pénzügyi alapot hoz létre a német szövetségi kormány az ország védelmi képességeinek fejlesztésére, és ezentúl minden évben a hazai össztermék (GDP) két százalékát meghaladó összeget fordít erre a célra - jelentette be Olaf Scholz kancellár vasárnap a szövetségi parlamentben (Bundestag).

A német kormányfő aláhúzta, hogy az Ukrajna elleni orosz háború korszakforduló az európai történelemben, és ebben az új korszakban "sokkal többen kell befektetnünk országunk biztonságába, hogy megvédjük szabadságunkat és demokráciánkat".

Vlagyimir Putyin orosz elnök - aki Ukrajna lerohanásával "kiírta magát a nemzetközi közösségből" - fel akar építeni egy "orosz birodalmat". Ezért az a fő kérdés, hogy milyen katonai képességekkel rendelkezik, "és milyen képességek szükségesek, hogy ellensúlyozzuk ezt a fenyegetést" - mondta.

Arról is szólt, hogy az új korszak új energiapolitikát is igényel, ezért a többi között gyorsan fel kell építeni két új terminált, amely cseppfolyósított földgáz (LNG), később pedig egy környezetbarát energiahordozó, a zöldhidrogén fogadására is alkalmas lesz.