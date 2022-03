Jakab Péter: 6000 milliárd forint várja Brüsszelben a kormányváltást

Négyszáz forint egy euró, ez a valódi problémája hazánknak, nem pedig az, hogy óvodások nemátalakító műtétet akarnak

– erre figyelmeztetett Jakab Péter nyíregyházi lakossági fórumán, hozzátéve: a drasztikus mértékű infláció ellen a kormány nem akar mit tenni. Felidézte, Orbán Viktor azt mondta, stratégia nyugalomra van szükség, de Jakab Péter szerint nem stratégiai nyugalom, hanem egy új kormány kell ennek az országnak, mégpedig egy olyan új kormány, amelyik tudja, kik a stratégiai szövetségesei. Ez pedig nem Oroszország, hanem az Európai Unió, így lehet megvédeni a magyar forint értékét – magyarázta a Jobbik elnöke.

Jakab Péter szerint hazánkat csak az összefogás tudja megmenteni, de ezt látta az ukrán-magyar határon is, ahol ott voltak a civilek, önkormányzatok, egyházak, csak a magyar kormány nem.

Ez a nemzet csak saját magára számíthat, de jó hír, hogy önmagunkra viszont számíthatunk

- foglalta össze a határon szerzett tapasztalatait a Jobbik elnöke, majd hozzáfűzte: „most amikor baj van, a magyar nemzet egyenes gerinccel áll azok elé, akik bajba jutottak, ez az összefogás vezetheti ki Magyarországot a válságból”.

Ceglédi Ádám

Beszélt arról is, hogy április 3-án is csalni fog a Fidesz, mint ahogy tették 2014-ben, 2018-ban is, de 2019-ben is csaltak, ennek ellenére több mint 4 millió embernek lett ellenzéki polgármestere.

Erősebbek vagyunk, mint a krumpli

- szögezte le a hallgatóságának.

Kitért Márki-Zay Péter szerepére is, hangsúlyozva „őt kell támogatni mindannyiunknak, mert ahol megbomlik az egység, ott lesújt a Fidesz.”

Jakab Péter példaértékűnek nevezte a pedagógusok küzdelmét, ha március 16-án úgy döntenek, hogy sztrájkolni fognak, akkor nekünk ki kell állni mellettük – üzente a Jobbik elnöke.

Az utca fórumon ismét hitet tett a valódi elszámoltatás mellett, amit nem lehet megspórolni, és az elmúlt 30 év hibáit kell kijavítani, amit csak úgy lehet, ha szembenézünk azokkal. Csatlakoztatni fogjuk Magyarországot az Európai Ügyészséghez, és létrehozzuk az antikorrupciós hatóságot – közölte.

Meg szokták kérdezni, mit csinálunk Polt Péterrel, aki 9 évre be van betonozva, a válasz, hogy semmit, a bűnöst nem leváltjuk, hanem lecsukjuk. Aki legfőbb ügyészként végigasszisztálta a nemzet kifosztását, az minimum bűnrészes

- magyarázta Jakab Péter.

A jobbikos politikus felidézte, Orbánék bukása, a jogállamiság helyreállítása után megnyílik az uniós helyreállítási alap. Hatezer milliárd várja Brüsszelben a kormányváltást, április 3-át, egy tisztességes nemzeti egységkormányt, ebből megerősíthetjük a forintot és a magyar béreket – mondta.

Jakab Péter ugyanakkor kiemelte, az elmúlt napok után már ma már jóval több a tét az országgyűlési választásokon: Putyin, vagy Európa, háború vagy béke, rubel vagy euró, kelet vagy nyugat.

Lengyel Máté, az Egységben Magyarországért (EM) Szabolcs 1-ben induló képviselőjelöltje elsősorban arról beszélt, hogy az elmúlt 12 évben olyan politikusok szereztek mandátumot a körzetben, akik nem képviselték Nyíregyházát, még csak nem is a városban, hanem Budán élnek – utalt a fideszes Szabó Tündére. Kritikával illette a kormányt is, amelyik szerinte szintén bebizonyította, nem képesek felvértezni a magyar gazdaságot a válsággal szemben.

Ceglédi Ádám

Nyíregyháza másik választókerületében induló EM-jelölt, Aranyos Gábor örömét fejezte ki a Jobbik elnökének látogatása miatt, mert Jakab Péter borsodiként tökéletes tudja milyen a szabolcsiak kilátása, megélhetése, a lakhatási helyzete. Mindenki tudja a megyében, hogy ez nem mehet így tovább – tette hozzá. Aki április 3-án otthon marad, az nagyon nehezen tud majd felkelni április 4-én, ez egy olyan választás lesz, hogy aki nem megy el, az egy nap múlva, egy hét múlva, vagy 10 év múlva bánni fogja – hangsúlyozta a Szabolcs 2-ben induló képviselőjelölt a nyíregyházi fórumon.