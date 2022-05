Z. Kárpát Dániel: nulla százalékos áfát és árcsökkenést követel a Jobbik a válság miatt

Az a helyzet, kedves barátaim, hogy ami most zajlik Magyarországon, az nem a Soros-terv, meg hasonló kamuválság. Ez most egy igazi. És a kormánynak lövése nincs hogy a nagyotmondáson meg a keménykedésen kívül mit is kéne tenni. Pedig világos - írja közösségi oldalán közzétett posztjában Jakab Péter.