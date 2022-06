Rendőrszakszervezet: Több ezer rendőr hagyhatja el a testületet a leszerelési tilalom megszűntével

Mostantól szabad a pálya mindenkinek, de a Független Rendőr Szakszervezet (FRSZ) nyilván abban érdekelt, hogy a rendőr kollégák a pályán maradjanak, azaz ne hagyják el a rendőrséget

- mondta az Alfahír érdeklődésére Pongó Géza a Független Rendőr Szakszervezet főtitkára annak kapcsán, hogy június elsejétől megszűnik a rendvédelmi dolgozók leszerelési tilalma.

Mostantól tehát, ha a rendőrök úgy érzik, hogy már nem vonzó számukra a rendőri hivatás, benyújthatják leszerelési kérelmüket. Pongó Géza elmondta, már dolgoznak azon a javaslaton, amely nemcsak magasabb bért, hanem kiszámítható életpályát is adna a rendőröknek.

Tekintve, hogy továbbra is nagyon alacsony a rendőrök fizetése, ezért jelentősebb béremelésre teszünk javaslatot, ami tartalmaz még egyéb olyan elemet is, amelyek a rendőrök számára a kiszámítható jövőt jelenthet

- közölte Pongó Géza.

A fizetések pedig valóban nagyon alacsonyak. Nem ritka az állományon belül, hogy a húsz éve a kötelékbe tartozó rendőr is csak nettó 230 ezer forintot keres. Ehhez jön még, hogy sok esetben elvezénylik őket hetekre, vagy akár hónapokra, például a déli határnál lévő kerítés őrzésére.

Szintén fontos tényező még a lakhatás, mivel csak a fővárosban jelen lévő rendőrök mintegy 70 százaléka vidékről érkezett és a nagyon magas albérletet csak úgy tudják kifizetni, ha többen bérelnek egy lakást. Pongó Géza azt nem tudta megmondani, hogy hányan tervezik most elhagyni a rendőrséget, de felhívta a figyelmet arra, hogy már a koronavírus-járvány előtt is nagyon sokan jelezték leszerelési szándékukat.

A járvány előtt évente 2000-2500 rendőr hagyta el a pályát. Ez nagyon sok, de ha visszaemlékszünk tavaly egy rövid időre feloldották a leszerelési tilalmat, és körülbelül 1400 kollégánk szerelt le az alatt a néhány hónap alatt amíg felfüggesztették a tilalmat. Erre most persze mos is lehet számítani, de nyilván kérdéses, hogy azok a munkahelyek ahová a járvány előtt menni akartak a kollégák, most is szabadok-e

- tette hozzá.

Az FRSZ főtitkára szerint a leszerelő rendőrök többsége nem valamilyen fegyveres, vagy biztonsági munkát keresnek, hanem a civil életben próbálnak majd elhelyezkedni.

A versenyszférában sokkal magasabbak a jövedelmek, mint itt a rendőrségnél. Nyilván nem lesz olyan biztos a munkahelyük mint eddig, de az 500 ezer forintos fizetés vonzó számukra miközben a diplomás rendőr a felét keresi.

Pongó Géza hangsúlyozta, nemcsak a rendőrségnél, hanem a közszféra többi területén is hasonló gondok vannak. Ennek azért is van jelentősége, mert az egészségügy és az oktatás is a Belügyminisztériumhoz került. Az FRSZ főtitkára szerint néhány hét múlva ülhetnek tárgyalóasztalhoz a BM képviselőivel.