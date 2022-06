Olajembargó: Szaúd-Arábia kész növelni kőolaj-kitermelését

Szaúd-Arábia kész növelni kőolaj-kitermelését, ha Oroszország kitermelése jelentősen visszaesik az ellene bevezetett nyugati szankciók miatt - jelentette szerdán a Yahoo! Financial hírportál a Financial Times című brit lap olajpiaci forrásokat idéző értesülésére hivatkozva.

A Financial Times diplomáciai forrásra hivatkozva arról számolt be, hogy Szaúd-Arábia és az Egyesült Arab Emirátusok megbeszéléseket folytatott a termelés azonnali növeléséről, és döntésüket az OPEC+ csütörtöki ülésén jelenthetik be.

Az MTI beszámolójában emlékeztetett, az "OPEC+" néven ismert informális együttműködés a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetének tagjait tömöríti a szervezeten kívüli nagy olajtermelőkkel, Oroszország vezetésével.

A Financial Timest tájékoztató forrás szerint

az OPEC+ a kőolajtermelés szeptemberre tervezett növelését hozná előre júliusra és augusztusra.

Szaúd-Arábia, az OPEC vezető kitermelője korábban visszautasította Washington felhívását, hogy az Oroszországot is magában foglaló OPEC+ csoport tagjaként az általa elfogadott fokozatos emelésnél nagyobb mértékben növelje az olajkitermelést.

A tárgyalások menetét ismerő személyekre hivatkozó lapjelentés szerint Szaúd-Arábia a Biden-kormányzathoz közeledés jeleként egyezett bele abba, hogy megváltoztatja álláspontját és növeli a kitermelést az olajpiaci áringadozások csillapítása érdekében - írta a jelentés. Az értesülések szerint Szaúd-Arábia ígéretet tett arra, hogy a termelés növelésével fog reagálni, ha az olajpiacot ellátási válság sújtja.