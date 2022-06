Második hónapja csökken a brit gazdaság teljesítménye, elemzők szerint a recesszió kapujában az ország

A brit statisztikai hivatal (ONS) hétfőn ismertetett első becslése szerint csökkent a brit hazai össztermék (GDP) áprilisban. Ez a második olyan hónap egymás után, amelyben visszaesett a brit gazdaság teljesítménye, és londoni makrogazdasági elemzők szerint ez idei recesszió lehetőségét vetíti előre.

Az MTI azt írja,

az ONS előzetes számításai alapján a brit GDP-érték 0,3 százalékkal esett áprilisban az előző hónaphoz képest. Márciusban 0,1 százalékos havi GDP-csökkenést mértek a brit gazdaságban.

A konszenzusos elemzői előrejelzés 0,1 százalékos havi összevetésű növekedést valószínűsített áprilisra.

Az átlagon belül a brit GDP-érték 80 százalékát előállító szolgáltatási szektor teljesítménye is 0,3 százalékkal csökkent áprilisban, és ez volt a legfőbb tényező a hazai össztermék havi összevetésű visszaesésében, jóllehet a termelő és az építőipari ágazatok áprilisi kibocsátási értéke is csökkent márciushoz képest.

A gazdaság egészével együtt a brit szolgáltatási szektor teljesítménye is második hónapja csökken: az ágazat termelési értéke áprilisban 0,2 százalékkal esett vissza havi összevetésben.

Ez az ONS elemzése szerint közvetlen összefüggésben van a nagy-britanniai koronavírus-járvány lecsengésével, amelyet az egészségügyi szolgáltatási szektor - főleg a szűrővizsgálatokat szolgáltató cégek - aktivitásának visszaesése kísér.

Az ONS számításai szerint ugyanakkor a GDP-érték áprilisi visszaesése ellenére a brit hazai össztermék jelenleg 0,9 százalékkal magasabb, mint 2020 februárjában, a koronavírus-járvány megfékezésére 2020 márciusától elrendelt országos korlátozások előtti utolsó teljes hónapban.

A brit kormány először 2020 márciusának végén rendelt el országos zárlatot a koronavírus-járvány megfékezése végett, és ez szabadesésszerű zuhanást okozott a brit gazdaság teljesítményében: 2020 második negyedévében 19,4 százalékkal, a 2020-as év egészében átlagosan 9,4 százalékkal esett reálértéken a brit hazai össztermék.

A 2020 második negyedévében és az év egészében mért GDP-zuhanás egyaránt példátlan volt a modern brit gazdaságtörténetben. A brit hazai össztermék értéke 2020-ban a 2013-as szintre zuhant vissza, vagyis a koronavírus-járvány sokkja egyetlen év alatt hétévi növekedést emésztett fel.

Londoni makrogazdasági elemzők helyzetértékelése szerint ismét technikai recesszió lehetőségét vetíti előre a brit gazdaságban az a tény, hogy két egymást követő hónapban csökkent a GDP-érték, jóllehet ezúttal közel sem várható olyan drámai visszaesés, mint két éve.

Az egyik tekintélyes londoni gazdasági elemzőműhely, a Centre for Economics and Business Research (CEBR) az új GDP-adatok hétfői ismertetése utáni elemzésében közölte: várakozása szerint a brit gazdaság növekedését lassító ellenszél az év további szakaszának jelentős részében is érezhető lesz, különös tekintettel arra, hogy a megélhetési költségek meredek emelkedésének hatásai a fogyasztásra jórészt még csak ezután jelentkeznek.

A CEBR alapeseti előrejelzése ebben a helyzetben az, hogy a brit hazai össztermék növekedési üteme 2022 egészében 3 százalékra lassul a tavaly mért 7,4 százalékról, és az idei éves átlagon belül a GDP-érték a második és a harmadik negyedévben is csökken.

A ház hangsúlyozza: ez azt jelentené, hogy a brit gazdaság az idén recessziót élne át, az általánosan elfogadott kritériumok alapján ugyanis két egymást követő negyedéves GDP-visszaesés esetén állapítható meg a recesszió bekövetkeztének ténye.