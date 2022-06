Megszüntetné jelenlegi formájában az Európai Parlamentet a Fidesz–KDNP

Határozati javaslatot nyújtott be a parlamentnek Kövér László házelnök, Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Simicskó István KDNP-frakcióvezető és Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető, amelyben meghatározták, hogy milyen Európai Uniót akarnak. Az időzítés sem véletlen, mivel éppen ma vitáznak az EU átszervezéséről az Európai Tanács képviselői, ahol Orbán Viktor is felszólal majd és közli a most beterjesztett kormánypárti javaslatot is.

A Fidesz-KDNP előterjesztése szerint feloszlatnák a közvetlenül megválasztott Európai Parlamentet, helyette a nemzeti parlamenteknek kellene képviselőket delegálniuk. Ehhez kapcsolódik még, hogy vétójogot adnának a nemzeti parlamenteknek az uniós jogalkotásban és korlátoznák a közös intézmények jogköreit.

A javaslatot nézve, ezek lehetnek az elsődleges álláspontok, mivel a közös uniós hadsereg, a nyugat-balkáni országok EU-s tagságának támogatása, az EU hitelfelvételének tiltása és az Oroszország elleni szankciók már inkább az általános politikai kérdéseket érintik. Bár utóbbi esetében Orbán Viktor kinn is vagyok, benn is vagyok hintapolitikája szintén viták tárgya lesz majd.

A 444.hu erről szóló cikkében kiemeli, hogy az EU eddig egyszer vett fel igazából közös hitelt, ebből viszont a korrupció miatt Magyarország egyedüliként nem kap pénzt.

Az uniós tervek nagy része a fent kifejtett gondolatokkal pontosan ellentétes, napirenden van ugyanis az Európai Parlament jogkörének kiterjesztése és a tagállamok vétójogának korlátozása is az Európai Tanácsban

