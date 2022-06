Zajlik az államosítás: a háziorvosi praxisjogok kezelését és a szakrendelőket is vinné a kormány

Átvenné az állam az önkormányzatoktól a háziorvosi praxisjog kezelését és a szakrendelők fenntartását – írja a Népszava. Az egészségügyért felelős államtitkár, Takács Péter az IME Országos Egészség-gazdaságtani konferencián vázolta fel ezzel kapcsolatos vízióit.

A lap felidézi: a rendszer átalakításáról néhány héttel ezelőtt már Pintér Sándor belügyminiszter is beszélt, elismerve, hogy az alapellátási praxisok számának észszerűsítésére készülnek. Elsőként a belügy állománygyűlésén hangzott el, hogy az évek óta betöltetlen praxisok problémáját, egyebek mellett a területi határok módosításával, illetve másutt a körzetek összevonásával orvosolnák, ezenkívül az is, hogy a háziorvosi ellátás fenntartói feladatai az önkormányzatoktól az államhoz kerülnének.

Takács Péter államtitkár a szerdai konferencián elmondta, három céljuk van:

"az egészségben eltöltött életévek számának növelése, a lakóhelyközeli ellátások erősítése, továbbá felkészülés a várható világjárványokra".

Mint a lap írja, a változások részeként megerősítik az egészségfejlesztési irodákat, amelyek fontos szervezői lesznek az egészségmegőrző szűréseknek. Ezenkívül

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok a jövőben írhatnak majd beutalót közfinanszírozás terhére, kiállíthatnak receptet, kérhetnek labor vizsgálatokat is.

Megjegyezte, ezeket a jogosítványaikat még a Bokros-csomag idején veszítették el az említett szolgálatok.

Arról is beszélt, hogy „át kell alakítani egy kicsit az alapellátást”. Úgy látja, jelenleg „a széttöredezett háziorvosi rendszernek” az önkormányzatok az urai, és van olyan pontja az országnak, ahol pénzhiány miatt gyakorlatilag elérhetetlen az alapellátás. Az államtitkár szerint „ez kormányzati szempontból vállalhatatlan”, ezért

a körzethatárok módosítása, illetve a feladatellátási szerződések megkötése átkerülne az önkormányzatoktól az Országos Kórházi Főigazgatóságon (OKFŐ) belül létrehozott úgynevezett praxiskezelőhöz.

Emellett a praxisjogot valódi koncessziós és vagyonértékű joggá alakítanák át.

Takács elmondta, a létező kapacitások nagyobb részét fogják tartósan ápolásra szorulók ellátására használni.

Kiemelte,

a kisvárosi kórházakat a tervek szerint járási egészségközpontokká alakítják, ez az új intézmény lesz a székhelye a központi orvosi ügyeleteknek is.

Az államtitkár kitért arra is, hogy a béremelés következő lépcsőjében a szakdolgozókkal is foglalkozni kell, mert míg 2015 óta az orvosoknál megnégyszereződött a fizetés, addig náluk a növekedés jóval elmaradt ettől. A két szakma között a bérolló erősen szétnyílt. Takács szerint ezért most a szakdolgozók béremelésének módszertanán dolgoznak.