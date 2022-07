Vége a Jobbik útkeresésének - interjú Gyöngyösi Mártonnal, a párt új elnökévél

"A tagságunk döntött, én pedig azt vállaltam, hogy minden jobbikossal együtt fogok dolgozni" - szögezte le Gyöngyösi Márton, a Jobbik ma megválasztott elnöke az Alfahírnek adott nyilatkozatából. A párt új vezetőjét a Jakab Péterrel való közös munkán kívül a Jobbik lehetőségeiről, az önazonosság fontosságáról, valamint az összefogás folytatásáról is kérdeztük. Interjú.

Elnökké választását követő első sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy a pártban tapasztalható nyugtalanság után ismét az építkezésé lesz a főszerep. A Jobbik elnökének lenni most egy nagy lehetőség, vagy egy komoly teher?

A Jobbik elnökének lenni egy komoly lehetőség, és ezáltal felelősség is, amelynek érzem a súlyát. Április 3-a után az ellenzék szinte valamennyi ereje felbolydult, hiszen egy választási vereség mindig előhozza a vitákat, ez természetes.

A Jobbik sem volt mentes a vitáktól az elmúlt hetekben, azonban úgy gondolom, hogy a mostani tisztújítás ezeknek a végére pontot tett, és új fejezetet kell nyitnunk.

A magyar emberek ugyanis nem a belső vitáinkat szeretnék nézni, hanem azt, hogy alternatívát tudunk felmutatni, és támogatható politikai erőként tudunk megjelenni. Van egy vízióm, van egy programom arra nézve, hogy ezt hogyan tehetjük meg. Holnap pedig összeülünk a Jobbik elnökségével, és megkezdjük a munkát.

Mennyire tudja összeegyeztetni az EP-képviselői munkáját az elnökségi teendőkkel?

A pártok életében nem rendkívüli, hogy valaki a pártelnökség mellett közjogi tisztséget, vagy országgyűlési képviselőséget vállal. Az sem precedens nélküli, hogy valaki európai parlamenti képviselő, és közben egy pártot is vezet. Lusta és szétszórt embereknek a politika nem való, aki pedig erre a pályára készül, annak minden esetben komoly energiákat kell befektetnie. Az Európai Parlamentben egy nagyon színvonalas szakmai stáb dolgozik azon, hogy Brüsszelben és Strasbourgban mindig naprakész legyek, így az ottani feladataim teljesítése aligha szenved csorbát. Budapesten ugyanígy tervezem majd végezni a munkámat. Ami a földrajzi távolságot leküzdését illeti,

szerintem ma egy pártelnök nem teheti meg azt, hogy egy irodából irányítja a szervezetet.

Elnökhelyettesként is folyamatosan úton voltam, és most is ezt tervezem, hiszen az embereknek vissza kell adni a hitet, ehhez viszont oda kell menni, ahol ők vannak. Ilyen szempontból nem látok már komoly különbséget abban, hogy reggel Budapestről, vagy adott esetben Brüsszelből indulok-e el.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik elnöke és Z. Kárpát Dániel (j.), a párt alenöke Béli Balázs - Alfahír

Közölte, hogy a Jobbik Európa-párti és nemzeti konzervatív politikát folytat majd. Ön szerint mit jelent a jelenlegi háborús helyzetben az európapártiság?

Az európai kultúrának részét képezi egy bizonyos politikai kultúra is: ez a demokrácia, a jogállamiság tisztelete, a különböző vélemények versengése, és az, hogy az állam a saját polgárait partnerként, és nem alattvalóként kezeli. Magyarország pedig ezer éve ennek az európai kultúrkörnek a tagja, és az is szeretne maradni. Ezért küzdöttek őseink, és a mi szemünk előtt is ez lebeg akkor,

amikor újra és újra elmondjuk, hogy nem szeretnénk Orbán Viktor miatt olyan ázsiai diktátorok oldalán kikötni, akik természetesnek tartják más országok lerohanását, vagy saját polgáraik tömeges bebörtönzését.

Hogyan lehet az Orbán Viktor politikája miatti nemzetközi elszigeteltségünkön javítani?

Az Orbán-kormány teljesen tönkretette Magyarország nemzetközi megítélését. Sajnos ma az európai politikában Magyarországot Belarusszal, és a putyini Oroszországgal emlegetik egy sorban. Ennek pedig komoly következményei lesznek: az uniós források elvonása már most érezhető, de ez még csak a kezdet, ugyanis Magyarország a sorozatos vétók miatt már elkezdett kisodródni magából az Európai Unióból is. Mindez azonban látványosan nem zavarja a kormányt, amely továbbra is igyekszik minden Moszkvából érkező igényt kielégíteni.

Éppen ezért nem tudok mást mondani, mint hogy az elszigeteltségünk feloldásának egyetlen módja az Orbán-kormány leváltása.

Mit vár a 2024-es EP-választástól? Ismét Ön vezeti-e a Jobbik listáját?

2024-ig még két év van hátra, nekem is bőven akad tennivalóm az Európai Parlamentben is. Ahogyan ugyanis itthon vissza kell adni a hitet az embereknek, úgy az EU-ban pedig azt kell megmutatni, hogy

létezik még egy másik Magyarország is Orbán rendszere mellett.

Ez komoly feladat, nagy kihívás, amin szívesen dolgozom majd 2024 után is.

A nemzeti konzervativizmus, az önazonosság fontos, de nem lehet öncélú. Hogyan rázná fel az ellenzéki választókat?

Magam is látom, hogy április 3. után az ellenzék egy része apátiába süllyedt. Olyan hangok is vannak, amelyek már minden ellenzéki tevékenységet értelmetlennek látnak, sőt megjelentek azok is, akik már inkább kiegyeznének a kormánnyal. Én azonban úgy gondolom, hogy az ellenzékre leadott szavazókat akkor sem hagyhatjuk cserben, ha most persze mindannyian csalódottak vagyunk.

Folytatni kell tehát a munkát: rendbe kell szedni a pártjainkat, ott kell lenni a parlamentben, és ki kell menni az emberek közé is.

A Jobbik ebben az élen szeretne járni.

Az összefogás kapcsán élesen fogalmazott, amikor arról beszélt, április 3. után összeomlott az ellenzék, és el kell gondolkodni az együttműködés részletein. Ez a Gyurcsány Ferenc nevével fémjelzett szövetségi politika kritikája?

Az ellenzék közösen indult, és közösen bukott el. Én nem szeretnék azzal foglalkozni, hogy centivel méricskélem, hogy kinek mennyi felelőssége volt ebben, hiszen ez utólag már sehová sem vezet.

Nyilvánvaló, hogy a mostani politikai helyzetben az ellenzéki pártok közötti együttműködés egy szükséges dolog, ám azt is be kell látni, hogy az előző formula nem vezetett sikerre.

Mindeközben pedig sokat kellett feladnunk saját önazonosságunkból. Most van két évünk rendezni a sorokat, ám a legelső feladatnak azt hiszem, hogy a saját pártunk rendbetételének kell lennie.

Gyöngyösi Márton a Jobbik Tisztújító Kongresszusán Béli Balázs - Alfahír

Gyöngyösi Márton szerint le lehet győzni a Fideszt. Erre legközelebb az önkormányzati választásokon nyílik mód. Mi kell ehhez a sikerhez?

Helyben ismert, és elismert jelöltek, megfelelően felépített kampány. Az első két feltétel már adott, hiszen az országgyűlési választásokon a jelöltjeink olyan eredményeket értek el, amelyekkel egy demokratikus működésű országban egyébként nyerni lehet. Magyarországon, ahol egy, a Fideszre szabott választási rendszer van, ez kevés volt, de ahol egy-egy jelöltünk a városi települések összes szavazókörét elhozta, ott bizakodó tudok lenni. Ilyen pedig számos helyen van.

Mi lesz a Jobbik célja az EP-választással összevont önkormányzati választásokon? Egyetért azzal, hogy a párt történetének egyik legfontosabb fokmérője lesz?

Ahogy egy rockzenekar is mindig az éppen készülő albumáról mondja, hogy az lesz az eddigi legerősebb, úgy

egy politikai párt életében is nyilván mindig a következő választás a legfontosabb.

Értelemszerűen a célunk a minél jobb szereplés, hiszen ez azt jelenti, hogy jól képviseljük, és a jövőben is jól képviselhetjük a magyar emberek érdekeit.

Az áprilisi választások után az ellenzéki oldalon megkérdőjeleződött a parlamenti munka fontossága, még a megengedőbb vélemények szerint is inkább a terepen kellene dolgoznia a képviselőknek. Ön ezt hogy látja?

A Fidesznek minden bizonnyal óriási szívességet tennénk azzal, hogy nem mennénk be a parlamentbe. Valójában már most is minden eszközzel provokálnak minket, hogy ezt elérjék, hiszen

ha nincs ellenzék a parlamentben, akkor még annyi vita sincs, és még annyi hír sem lesz arról, hogy bizony vannak még elszánt politikusok ebben az országban, akik a Fidesz helyett az emberekért dolgoznak.

Ezzel persze nem akarom azt mondani, hogy a terepen nem kellene sokat dolgozni. Komoly tennivalóink vannak itt is. Egy politikai pártnak mind a parlamentben, mind pedig a terepen ott kell lennie. Ezek nem egymást kizáró, hanem egymást erősítő munkák.

A Jobbik frakcióvezetője a párt korábbi elnöke, Jakab Péter. Milyen közös munkára készül vele? Egyeztettek-e már a folytatásról?

A mostani tisztújítás pontot tett a Jobbik április 3. utáni útkeresési folyamatára. A tagságunk döntött, én pedig azt vállaltam, hogy minden jobbikossal együtt fogok dolgozni.