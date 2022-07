Fekete-Győr András a frakcióvezetői posztjából is távozik

Miután megvált pártelnöki tisztségétől, most frakcióvezetőként is leköszön Fekete-Győr András, így a tavaszi ülésszakot követően a Momentum parlamenti képviselőcsoportját is a párt nemrégiben megválasztott elnöke, Gelencsér Ferenc vezeti majd - derül ki a párt szerdai közleményéből.

Gelencsér Ferenc lett a Momentum új elnöke A Momentum Küldöttgyűlése a mai napon megválasztotta a párt új elnökét, Gelencsér Ferencet - közölte Momentum sajtóosztálya.

Közölték, hogy erről a Momentum elnöksége a parlamenti frakciójával egyeztetve „a párt ideális működése és hatékony munkaszervezése érdekében” döntött.

„Ahhoz, hogy a parlamenti frakció és a párt vezetése az eddigieknél szorosabban összekapcsolódjon, a Momentum-frakció frakcióvezetőjévé Gelencsér Ferencet, a Momentum elnökét nevezik ki” – indokolták a személycserét.

„Fekete-Győr András a Momentum alapítójaként és országgyűlési képviselőjeként, ahogy eddig is, úgy a továbbiakban is a párt meghatározó politikusa marad, továbbra is a párt élvonalából fogja a Momentum közösségét erősíteni”

– szögezte le közleményében az ellenzéki párt.