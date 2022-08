Felfüggesztették a Pesti Hírlap megjelenését

Felmondott a Pesti Hírlap főszerkesztője, Pion István, valamint a lapigazgató Trencséni Dávid is - írja a 24.hu. Velük együtt távozik két szerkesztő, Csider István Zoltán és Aradi Péter is. A lap a múlt héten két alkalommal is olyan manipulatív címlappal jelentkezett, mely Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt egyes mondatait kiforgatva igyekezett hangulatot kelteni ellene, valamint egy alkalommal olyan címlappal jelent meg, melyből egyértelműen kiderült, Márki-Zay ellenfelét, a DK-s Dobrev Klárát támogatják az előválasztáson.