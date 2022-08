Elázárták az ukránok a Barátság kőolajvezetéket, Ukrajna felől nem jön olaj Magyarországra

Augusztus 4-én leállt a Magyarország, Csehország és Szlovákia felé a Barátság kőolajvezetéken az orosz kőolaj szállítása, mivel a szankciók megakadályozzák Oroszországnak, hogy kifizesse a tranzit díját

- idézi a Telex a Bloomberget tájékoztató orosz Transznyeft nyersolajvezeték-üzemeltető céget.

Az értesülést az orosz RIA Novosztyi hírügynökség is megerősítette. Állításuk szerint az ukrán állami olajvezeték-üzemeltető Ukrtransznafta miatt áll az orosz nyersolaj eljuttatása a Barátság olajvezeték déli ágán keresztül ebben a három EU-tagállamba.

Ugyanakkor Belaruszon keresztül Lengyelországba és Németországba továbbra is érkezik orosz olaj. A problémát az okozza, hogy az Oroszország elleni szankciók miatt a Transznyeft nem tud fizetni a tranzitért a pénzt előre követelő Ukrtransznaftának, az ukrán cég számlájára elindított utalásukat a banki rendszer visszafordította.

A kifizetéseket kiszolgáló Gazprombank arról értesített minket, hogy a kifizetést az uniós előírásoknak, vagyis a hetedik szankciócsomagnak megfelelően visszautalták

- olvasható az orosz cég közleményében.

A Transznyeft egyelőre alternatív fizetési lehetőségeket keres, hogy ismét szállíthassa Magyarországra, Csehországba és Szlovákiába az orosz kőolajat.

A kialakult helyzetről a Telex megkérdezte a Molt, mivel nagyrészt a Barátság vezetéken érkező olcsó orosz kőolaj teszi lehetővé, hogy tartható legyen Magyarországon a literenkénti 480 forintos lakossági üzemanyagár, illetve az olajszállítások akadozása fokozhatja-e az egyébként is meglévő ellátási nehézségeket.

A Mol Nyrt. az egyes kérdésekre külön nem válaszolt, hanem csak közleményt adott ki. Ebben ezt írják:

A Barátság vezetéken néhány napja szünetel a kőolajszállítás, mert tudomásunk szerint technikai problémák merültek fel a banki oldalon az orosz félt érintő tranzitdíj kifizetése kapcsán. Bár a Molnak több hétre elegendő tartaléka van, folyamatosan dolgozik a megoldáson, és egyeztetést kezdeményezett a díjkötelezettség átvállalásáról is.

A Bloomberg tudósítása megjegyzi, a tranzitszállítások leállítása miatt ismét emelkedni kezdett az olajár. A Brent olaj jegyzése 1,3 százalékkal 98 dollár közelébe nőtt. A Bloomberg arra is kitért, hogy az orosz kőolajszállítások megszakadása ismét felveti az ellátási kockázatok, miközben az európai olajpiacon most is csekélyek a tartalékkapacitások.