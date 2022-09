Brutális, közel 60 százalékos büntetőkamat sújtja azokat, akiknél nem születnek meg a csok-gyermekek

A sűrű kamatemelések nyomán jelenleg már 11,75 százalékos a jegybanki alapkamat, és csok felvétele esetén büntetőkamattal növelten kell visszafizetni a kapott állami támogatást, ha nem születnek meg egy családban a vállalt gyerekek a meghatározott időkorláton belül. Mint a 24.hu felhívja a figyelmet,

három gyermek esetén ez jelenleg ötszörös, 58,75 százalékos büntetőkamatot jelenthet.

A dráguló ingatlanok és a növekvő hitelkamatok mellett pedig ilyen családtámogatás igénybevétele nélkül aligha lehet megfelelő lakáshoz jutni.

Csokkal viszont kedvezményes hitel és vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, amennyiben teljesülnek a jogszabályi előírások. Akár a maximális, 10 millió forintos összeg esetén is.

Ugyanakkor a lap emlékeztet, vállalt gyermek után csak fiatal házaspárok igényelhetnek csoktámogatást, a lehetőség pedig csak akkor él, ha igényléskor legalább a pár egyik tagja még nem töltötte be a 40. életévét. A teljesítésére pedig határidő van, mely függ a vállalt gyerekek számától és a támogatás összegétől is:

Ha egy gyereket vállalnak, 4 év áll rendelkezésre a baba születésére.

Két gyerek esetén 8 éven belül kell megszületnie a babáknak.

A 10 millió forint összegű támogatáshoz pedig a vállalt gyerekek számától függően 10 éven belül kell megszületniük a gyerekeknek.

Ám, ha az ígért gyermekek nem születnek meg idejében, akkor a támogatást büntetéssel növelten kell rendezni az állam felé.

Tehát még a legkisebb, 600 ezer forintos támogatásra is, egy gyermek esetén 4 év után 882 ezer forintot kell visszafizetni. A maximális, 10 milliós összeg és három gyerek esetén azonban sokkal drasztikusabb, az alapkamat ötszörösének megfelelő büntetés megfizetésére számíthatnak az érintettek, ha 10 év alatt egyik vállalt baba sem jön világra.

Ha a három vállalt gyerekből egy sem születik meg, akkor összességében a 10. év végén 68 750 000 forintot kell visszafizetnie a családnak az állam felé.

Ha csak egy baba születik meg a háromból, akkor egy évtized múlva 64 625 000 forintot kellene visszafizetni.

Ha a három vállalt babából kettő megszületik, akkor 50 875 000 forintot kell visszafizetni

- fejtették ki a cikkben, megjegyezve, hogy utóbbi akkor is érvényes, ha a két meglévő gyerek mellé nem születik meg a vállalt harmadik. Ezek azonban a jelenlegi kamatszint mellett kalkulált összegeket jelentik.

Kedvezőtlen forgatókönyv esetén így a megfizetendő büntetést a határidő leteltét követő 120 napon belül egy összegben kell megfizetni az államnak. De ha a pár önhibáján kívül történik a feltételek nem teljesülése, a fizetés elhalasztását vagy a büntetés mérséklését is kérhetik. Ezáltal különféle életkörülmények fennállásánál méltányossági kérelmet adhatnak be a kormányhivatalhoz, amelyik ezután dönt a kérdésben. Ilyen élethelyzet lehet lombikprogramban való részvétel, halvaszületés, vagy valamilyen, a szülővel kapcsolatos esemény. Ilyenkor öt év haladékot kaphat az érintett család, és ha szerencsések, akár a büntetés mértékét is csökkenthetik, hacsak el nem utasítják a kérelmüket.