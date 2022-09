Holoda Attila az Északi Áramlat robbanásáról: „Műszaki szempontból ilyen véletlenek nincsenek”

Nem lehet véletlen, hogy azok a kormányok, akik ezt vizsgálják, úgy vélik, ez valamiféle szabotázsakció lehet, hiszen a robbantás tényét a szeizmológiai intézetek is jelezték

- mondta lapunknak Holoda Attila energetikai szakértő annak kapcsán, hogy az Északi Áramlat gázvezeték Balti-tengeri szakaszán már négy helyen is szivárog a földgáz.

Holoda Attila szerint az is a szabotázst igazolhatja, hogy az első szivárgások az Északi Áramlat Balti-tenger alatt futó vezetéken éppen akkor jelentkeztek, amikor Mette Frederiksen dán miniszterelnök kedden átadta a Baltic Pipe gázvezetéket, ami Norvégiából, Dánián át az ország legkeletibb szigetét, Bornholmot is érintve viszi a földgázt Lengyelországba.

Arra a kérdésünkre, hogy már Lengyelországot is elérte a Norvégiából, Dánián keresztül a Balti-tengerben húzódó Baltic Pipe gázvezeték, Hodola Attila elmondta, hogy egyelőre kiskapacitású vezetékről van szó, de a tervek szerint a meglévő infrastruktúrát használva Európa több országába, így Magyarországra is érkezhet a norvég gáz.

A Baltic Pipe kapacitása jelenleg évente 10 milliárd köbméter, ami ha azt nézzük, hogy Lengyelország éves kapacitása mintegy 16 milliárd köbméter nem tűnik soknak. Ugyanakkor a lengyeleknek van saját energy termináljuk, tehát több forrásuk is van. Ha ez a vezeték bővül, akkor könnyen elképzelhető, hogy Kelet-Európába, s így hazánkba is eljuthat a norvég gáz. Egy hónapja adták át a Szlovákia és Lengyelország között fekvő vezetéket, tehát lehető válik, hogy a mi szlovák kapcsolatunkon keresztül Magyarországra is érkezzen gáz a Baltic Pipe vezetéken keresztül. Ennek eredménye lehet, hogy Közép-Európa földgázellátása egyre stabilabb lehet, mivel egyre több diverzifikált forrásból képes majd fogadni a gázt.