150 forint?! Európa-bajnok lett Magyarország: itt drágult legjobban a tojás

Már csak a fogyasztók állhatnak a tojásdrágulás útjába - ugyanis küszöbön a 150 forintos tojásár is.

A Forbesnak tojástermelők arról beszéltek, hogy jövő hónapban már 150 forintot is fizethetünk a tojásokért. A háború, az aszály és a forintgyengülés együttes hatása miatt manapság már heti 20 forintokkal emelkedik az ár - derül ki.

Ezzel egyébként EU-szinten is másodikok vagyunk az Eurostat adatai alapján, a havi drágulási ütemben pedig Európa-bajnokok lettünk: 9,8 százalékkal emelkedtek a tojásárak itthon augusztusról szeptemberre, miközben ez az érték még éves összehasonlításban is combosnak számítana - derül ki a cikkből.

Infláció: 20,1 százalékkal nőttek az árak szeptemberben a KSH szerint Szeptemberben a fogyasztói árak átlagosan 20,1 százalékkal meghaladták az egy évvel korábbit. Az elmúlt egy évben a háztartási energia és az élelmiszerek ára emelkedett a leginkább - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A Portfolio.hu szerint ilyen mértékű drágulásra 1996 óta nem volt példa Magyarországon, ez pedig több mint 25 éves inflációs csúcsot jelent.

Amúgy van még egy érdekesség, ez pedig a kiskereskedelmi árrés.

„Indokolatlanul magas árrésekkel dolgoznak a kereskedők”

- nyilatkozta az egyik tojástermelő.

Tapasztalata szerint a termelői árak 55-60 forint körül mozognak, erre teszik rá a 40 forintos haszonkulcsot a kiskereskedelmi szereplők és így jön ki a 100 forint körüli fogyasztói ár. „Régen is így volt, csak akkor még alacsonyabbak voltak a termelői árak is. Még ha a fogyasztók ezt nem is érzékelték, attól még az ágazat nem igazán keresett sokat az elmúlt években.”