Életszerűtlen a 100 literre limitált tankolás, a fuvarozók szerint késhet a karácsonyi ajándék is

Nem lehet egy 1000-1500 literes üzemanyagtartállyal közlekedő kamiont úgy megtankolni, hogy a sofőr egy alkalommal csak 100 liter gázolajat tölthet a tartályba!

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének (MKFE) főtitkára szerint a Mol döntése, hogy nem lehet 100 liternél többet tankolni, teljesen életszerűtlen és amellett, hogy rendkívüli plusz terheket tesz a gépkocsivezetőkre, az ellátáslánc biztonságát is veszélyezteti. A szakember úgy vélte, ha nem változik a helyzet, sokan számíthatnak arra is, hogy a megrendelt karácsonyi ajándék csak januárban kerülhet a karácsonyfa alá.

Árvay Tivadar az Alfahírnek elmondta, nem elég, hogy a fuvarozók márciusban kikerültek az ársapka alól, tehát piaci áron vásárolják az üzemanyagot, most még ezzel a korlátozással is nehezítik a működésüket.

A Mol döntése alapján a gyorstöltő oszlopokon a tankolási limit 100 liter/tranzakció lesz. De 100 liter egy kamionnál legfeljebb 200-300 kilométerre lehet elég. Egy belföldi árúterítés során ennek a duplája is lehet egy nap, tehát legalább kétszer kell tankolniuk a sofőröknek. Hosszú sorokban állnak a kutakon már ahol kapnak üzemanyagot. Ráadásul ez a szabályozás nemcsak életszerűtlen, hanem következetlen, mert végül is lehet tankolni bármennyi gázolajat, éppen csak 100 literenként.

Az érdekképviselet vezetője lapunknak elmondta, ezzel jelentős bevételektől eshet el nemcsak az olajtársaság, hanem a költségvetés is, mert a nemzetközi fuvarozók nem nálunk tankolnak, tehát nem itt fizetnek jövedéki adót és nem az itteni vállalkozások jutnak így bevételhez. Ennél is nagyobb veszélynek nevezte, hogy a Mol szabályozása az ellátáslánc stabilitását is érinti.

A november-decemberi időszak a legjelentősebb a fuvarozás tekintetében. Azok a karácsonyi termékek amelyek majd a boltok polcaira kerülnek ezekben a pillanatokban is a teherautók rakterében vannak. Nem lehetséges tehát, hogy az ilyen korlátozások a közúti szállítást nehezítsék! Ne feledjük, ez minden szállítást érint hiszen a nagyvállalatok is együttműködésben vannak a szállítókkal és ha ez vár a sofőrökre, akkor bármennyire is azt gondoljuk, hogy ez nem történet meg, leállhat az ellátási lánc bizonyos hányada. Ez nem valamiféle utópia, mivel az Egyesült Királyságban konkréten ez történt. Már a katonaságot is be kellett vetni, hogy helyre álljon a szállítás az országban.

Egri Gábor: „Karácsony előtt dőlhet be az üzemanyag-ellátás vidéken" Levélben fordul a Független Benzinkutak Szövetsége (FBSZ) a Mol elnök-vezérigazgatójához, Hernádi Zsolthoz, valamint Magyarország miniszterelnökéhez, és Orbán Viktorhoz amiatt, hogy a Mol nem fogja kiszolgálni azokat a kisbenzinkutakat a jövő héten, amelyekkel a benzinárstop bevezetése után kötöttek szerződést - írja a 24.hu.

Az MKFE főtitkára felidézte a múlt kedden történt incidenst a Barátság kőolajvezeték ellen, de mint mondta a kormány akkor megnyugtatott mindenkit, hogy nem lesznek gondok az ellátással.

Bármi legyen is a háttérben mi a Mol felé is jeleztük ezt a helyzetet. További nehézség, hogy nem lehet más céggel szerződni, így a SHELL, vagy az OMV sem szolgálja ki a fuvarozókat ezért az ársapka intézményét kellene villámgyorsan felülbírálni. Ez viszont már kormányzati hatáskör.

Árvay Tivadar szerint további gondokat eredményezhet az ellátásban, hogy az amúgy is sofőr hiánnyal küzdő ágazat újabb munkavállalókat veszíthet el a MOL szabályozása miatt. A gépkocsivezetőknek ugyanis kezd elegük lenni abból, hogy a szállítási nehézségek mellett napközben még azokra a kutakra is vadászniuk kell ahol azt a 100 litert tankolhatják amit az olajtársaság engedélyez.