Meghalt Fehéroroszország külügyminisztere

Meghalt 64 éves korában Vlagyimir Makej fehérorosz külügyminiszter

- jelentette szombaton a Belta állami hírügynökség.

Egyéb részleteket egyelőre nem tudni a belarusz politikus haláláról.

Az MTI beszámolójában emlékeztet, Makej 2012 óta volt a fehérorosz kormány külügyminisztere, azelőtt Aljakszandr Lukasenka kormányfő kabinetfőnökeként dolgozott.

Hivatali ideje alatt a Nyugat számos alkalommal bírálta Fehéroroszországot az ellenzék egyre durvább elnyomása, a vitatott választások és az ukrajnai háború során az orosz csapatok Fehéroroszországban való állomásozásának engedélyezése miatt.

Makej a hét elején Jerevánban részt vett a Kollektív Biztonsági Szerződés Szervezete (CSTO) konferenciáján, hétfőre pedig találkozót tervezett orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval.

A 2020-as fehérorosz elnökválasztás és az utána kitört tömeges tüntetések előtt Makej egyike volt azoknak, akik kezdeményezték az ország és a Nyugat kapcsolatainak javítását, és bírálta Oroszországot is. A tiltakozások kezdetén azonban hirtelen változtatott álláspontján, azt állította, hogy a tüntetéseket nyugati ügynökök szítják.

Két hónapja Makej védelembe vette Fehéroroszország álláspontját az ENSZ Biztonsági Tanácsában.

"Fehéroroszországot az agresszor szövetségeseként, sőt a konfliktus részeseként említik. Azt mondjuk, amit eddig is: Fehéroroszország sosem támogatta a háborút, de árulók sem vagyunk! Kötelezettségeink vannak szövetségeseinkkel szemben, és szigorúan követjük most és a jövőben is azoknak a nemzetközi szerződéseknek a szellemét és szövegét, amelyeknek részesei vagyunk" - mondta.

Az orosz-ukrán háború kitörését követően Makej egyike volt azoknak, akik Alekszandr Lukasenko fehérorosz elnöknél is határozottabban követelték, hogy Fehéroroszország álláspontját meg kell hallgatni és be kell vonni azokon a tárgyalásokon, amelyek a konfliktus megoldására irányulnak.