A korszerű alumínium redőnyrendszerek (x)

A legnépszerűbb árnyékoló rendszer manapság kétségtelenül a redőny, amely minden típusú ablakon kiválóan alkalmazható. Számos előnyös funkcióval rendelkezik. A téli időszakban véd a hideg beáramlása ellen, a nyári hőségben képes kint tartani a nap melegét.

Az éjszakai pihentető alvást is elősegíti. Az ember szervezetének regenerációjához hozzátartozik a jó minőségű alvás, és a redőny használata mellett ki tudjuk zárni a zajok egy részét, a zavaró fényeket, utcai világítást, járművek fényszóróinak beszűrődését. Különösen fontos mindez, ha forgalmasabb helyen lakunk.

Továbbá biztonsági szempontból is kitűnő választás egy minőségi redőny, hiszen ez is akadályt képez az illetéktelen behatolókkal szemben. Praktikus tulajdonsága az is, hogy megvédi az ablakot a különböző szennyeződésektől.

Alumínium vagy műanyag redőnyt válasszunk?

Nagyon megbízható és rendkívül kedvelt a Topredőnynél beszerezhető alumínium redőny. Bár a műanyag redőnyök árfekvése kedvezőbb, de azok kevésbé ellenállóak az időjárás viszontagságaival szemben, mint az alumínium redőnyök.

Egy nagyobb szél vagy jégeső sokkal könnyebben kárt tud tenni a műanyag redőnyben. Az alumínium alkatrészeknek köszönhetően hosszabb az élettartama az alumínium redőnynek. Hatékonyabban ellenáll az időjárásnak, a hónak, az esőnek, az erős napfénynek.

Mindkettő redőnytípus alkalmas zaj- és hőszigetelésre, de ebben is az alumínium a kedvezőbb. A műanyag redőny is ellenáll a hőmérsékleti ingadozásoknak és az UV-sugárzásnak, de kevesebb ideig, mint alumínium társa.

A közhiedelemmel ellentétben az alumínium redőny nem rozsdásodik. Rendkívül energiatakarékos, tehát felszerelése esetén mindenképp megtérül az ára.

Külső tokos alumínium redőnyrendszerek

Kitűnő minőségű modern termék a külső tokos hőszigetelt alumínium redőny, hiszen környezetbarát PUR-habbal vannak töltve a redőnylécek, a belső oldalakon található gumi- vagy kefebetétek pedig a csendes működést teszik lehetővé.

Halk és precíz működést eredményez a csapágyazás, így a gurtnis mozgatás is könnyű, motoros hajtás esetén pedig garantált a csendes működés és a pontos végállás.

Tévedés azt hinni, hogy az alumínium redőnyök csak fémes színben léteznek: az alapszínen felül választhatunk a RAL vagy fóliás színskála alapján egyedi redőnyt. Mindegyiket megvásárolhatjuk szúnyoghálóval felszerelt kivitelben is a Topredőny kínálatából.

A külső tokos redőnyök nagy előnye, hogy a fűtésre és hűtésre fordított éves költségeket akár 30%-kal képesek csökkenteni.

Egyéb alumínium redőnyrendszerek

Azokon az épületeken, melyeken az építkezés során kialakították a redőnytok helyét, vakolható külső tokos alumínium redőnyt célszerű felhelyeztetni. Ezeket ugyanúgy megvásárolhatjuk különböző színekben és akár szúnyoghálós kivitelben is.

A Rondó redőnyök exkluzív és egyedi megjelenést nyújtanak a lekerekített, íves toknak köszönhetően. Ezekbe is jól beépíthető a szúnyogháló.

Egy jól megválasztott, magas minőségű redőny igazi védelmi vonal lehet házunk nyílászáróin.