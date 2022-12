Közel 200 millió forintot költ autókra és egy tárgyalóbuszra Novák Katalin hivatala

Mint néhány napja megírtuk, az RTL derítette ki, hogy 278 millió forintért újították fel a Budapest XII. kerületében található, állami tulajdonban lévő köztársasági elnöki rezidenciát Novák Katalin beköltözése előtt, többek között egy kisebb sminkszoba is került az épületbe, az alagsorába egy moziszobát alakítottak ki, illetve egy hangszigetelt zeneszobát is kapott a köztársasági elnök.

Most pedig az derült ki, hogy a közbeszerzési eljárások dokumentációi szerint elektromos és benzines autók, illetve egy busz is érkezik hamarosan Novák Katalin hivatalához – számolt be az Átlátszó.

Az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerre (ekr.gov.hu) feltöltött dokumentumok szerint

a Köztársasági Elnöki Hivatal (KEH) az elmúlt 3 hónapban összesen 12 gépjármű vásárlására írt ki tendert. A végösszeg nettó 185 millió forint lesz.

Az új flotta a következőkből áll majd:

1 db új felső-közép kategóriájú személygépkocsi – nettó 20 708 781 Ft,

1 darab új közép-felső kategóriás terepjáró személygépkocsi – nettó 17 903 742 Ft

5 darab új középkategóriás, kizárólag elektromos meghajtású személygépkocsi – nettó 92 447 858 Ft,

4 db új alsó-közép kategóriás gépkocsi – nettó 38 162 097 Ft,

1 db 7 üléses tárgyalóbusz – nettó 16 546 060 Ft.

A kiírások különösebb kritériumokat nem határoztak meg, az esőérzékelős ablaktörlőért, vagy épp a parkolást segítő rendszerért azonban plusz pontokat kaphattak a jelentkezők.