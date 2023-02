Török-szíriai földrengés: újabb erős földrengés rázta meg a két országot, Damaszkuszt is

Újabb erős földrengést jelentettek hétfőn Szíriából és Törökország délkeleti részéből - számolt be az MTI.

Az Európai Földközi-tengeri Szeizmológiai Intézet (EMSC) azt közölte, hogy Törökország középső részén 7,7-es magnitúdójú földrengést észlelt magyar idő szerint fél 12-kor. Az isztambuli Kandilli szeizmológiai állomás 7,5 erősségű rengésről tett bejelentést, a földrengés epicentruma ezúttal Kahramanmaras tartomány volt.

A szíriai állami média szerint az újabb földmozgások Damaszkuszban történtek.

Damaszkusz legutóbb azt tudatta, hogy az ország kormányerők által ellenőrzött, Törökországhoz közeli északnyugati térségében 248 halálos áldozata volt a hajnali földrengéseknek, és már több mint 700 sérültről tudni.

Az eredetileg a szíriai polgárháború eseményeit nyomon követő Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja (OSDH) vezetője, Rámi Abdel-Rahmán azt közölte, félő, hogy a katasztrófavédelem nem tud elegendő egységet kiállítani a mentési munkálatokra.

A SANA szíriai állami hírügynökség azt jelentette, hogy 48 órára leállítják az északnyugati Tartúsz tartományban lévő Bánjász olajfinomítót.

Szíriai lázadók ellenőrizte térségében a "fehérsisakosok" néven is ismert, nem hivatalos Szíriai Polgári Védelem (SCD) azt közölte, több mint 221 halott mellett legkevesebb 600 súlyos sérültről is tudnak Aleppó és Idlib térségében.

- jelentette ki az SCD egyik munkatársa a sajtónak.

Hamíd al-Kutáni, a szervezet idlibi munkatársa azt mondta, a kórházak zsúfolásig tele vannak sérültekkel.

Helyszíni beszámolók szerint az emberek kézzel próbálják eltakarítani a romokat, hogy kimentsék az alattuk rekedteket.

Az iraki állami televízió arról számolt be, hogy a rengéseket Iraki Kurdisztánban is észlelték, a többi között a térség székhelyén, Erbilben is.