15 ágy kétszázezer gyermekre?

A megyei kórházban bezárták a gyermeksebészeti fekvőbeteg osztályt és egy másik megyei kórházban látják el a beteg gyermekeket. A biztonságos ellátás így veszélybe kerülhet, ráadásul a gyermekeiket, unokáikat meglátogatni kívánó szülők, nagyszülők dolgát is nagyban megnehezítik a tömegközlekedési problémák miatt. Az osztály bezárására az ok a szakemberhiány, ám egy másik hivatalos indoklás szerint viszont új szakmai cél az országos centrumokba szervezés a magasabb színvonalú szakmai ellátás miatt. Kérdés milyen osztályokat zárnak legközelebb be a központosításra hivatkozva.