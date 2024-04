300 ezer forint egy éjszaka Mészáros borászának bordeaux-i birtokán nyitott luxusszállodájában

A jelek szerint szálloda nyílt Mészáros Lőrinc borászának bordeaux-i birtokán, amelynek története egészen a XIII. századig nyúlik vissza és egykoron Castillon herceg tulajdona volt – adta hírül a 444.

Kalocsai László három évvel ezelőtt alapított Franciaországban céget, illetve vett egy neves, díjnyertes borokat készítő bordeaux-i szőlőbirtokot.

Korábban 6 millió euróért, azaz több mint 2 milliárd forintért árulták az impozáns birtokot, de azt nem lehet tudni, hogy Mészáros embere mennyiért szerezte meg.

A XVIII. században létrehozott Chateau de Clotte csaknem 50 parcellát foglal magába és műemlék épületek is tartoznak hozzá. A vásárlás után Kalocsai László felújításokat tervezett az ingatlanon, derült ki egy francia tervezőiroda honlapjáról, ahol felbukkantak a tervek.

Mészáros Lőrinc borásza 2023-ban egy másik céget is létrehozott Winemajor Receptif néven. Ebben már nem ő volt az egyetlen tulajdonos, mint a birtokot megvásárló Winemajor SAS-ben. 50 százalékban társtulajdonos Bai Edit tokaji borász, akivel már egy jó ideje együttműködnek.

A mintegy 3 milliárd 300 millió forintos felújítással együtt összesen akár 6 milliárd forintba is kerülhetett a bordeaux-i szőlőbirtok.

A birtokon elvégzett munkálatokban dolgozó Alliance Duplan és a Dune Construction épületgépészeti, illetve kivitelező cégek honlapjukon referenciaként szerepeltették a Chateau de Clotte-ot, és a projekt költségeit is feltüntették.

Az Alliance Duplan nettó 8,5 millió eurós beruházásról ír, ami nagyjából 3,2-3,3 milliárd forintnak felel meg. A borközpont felújításán és a szobák kialakításán dolgozó Dune Construction nettó 856 ezer eurót, azaz 320-330 millió forintot számlázott a projektért.

A 24.hu számításai alapján a nagyjából 2 milliárd forintos vételárral együtt feltételezhetően 5-6 milliárd közötti összeget biztosan elkölthetett Kalocsai László cége a szőlőbirtokra. A lap szerint igencsak kérdéses, hogy Kalocsaiéknak miből telt erre, hiszen a NER-borász céges érdekeltségeinek bevétele és profitja alapján nem látható, hogy honnan volt tőkéje egy ilyen volumenű beruházásra. Mivel azonban egy magánügyletről van szó, Mészáros embere nem is köteles beszélni a pénz eredetéről.

4 csillagos szálloda, gyógyfürdő, borpalota, étterem és egy arab telivér ménest is lesz a birtokon

– derül ki a Chateau de Clotte Linkedin profiljából.

Az előrehaladott állapotban lévő projekt a 24.hu információja szerint nem önállóan, hanem „befektetők segítségével valósul meg”, ami a lap szerint a finanszírozás kérdésére is választ adhat...

A luxusbirtok már a Booking.com-on is megtalálható, így bárki foglalhat szállást magának Mészáros Lőrinc borászának szállodájában. Már, akinek telik rá, ugyanis az erkélyes junior lakosztályban 289 ezer forintba kerül egy éjszaka két embernek (reggelivel!), míg a hagyományos lakosztályban ugyanezért 314 ezer forintot kell fizetni. Főszezonban az árak valamivel ennél is magasabbak: júliusban ugyanez 324, illetve 362 ezer forintba kerül.

(Címlapkép: Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédet mond a Felcsúti Sport- és Konferenciaközpontban 2023. augusztus 29-én. MTI/Bodnár Boglárka)