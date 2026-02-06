A bíróságok fügét mutattak Orbán Viktornak

Hiába lépett hatályba Orbán Viktornak az ’50-es éveket idéző rendelete, mellyel a kormány utasítást adott (volna) bírósági perek megszüntetésére, a Budapest Környéki Törvényszék bírája csak a Szigetszentmiklósnak a szolidaritási hozzájárulásról szóló per elnapolásáról döntött – írja a Magyar Hang. Litresits András, a települést képviselő ügyvéd azzal érvelt, hogy

a rendelkezés több ponton is ellentétes az Alaptörvénnyel: a várost, mint felperest a tisztességes eljárás jogától, a bíróságot pedig a független eljárás és döntés jogától fosztja meg.

Szigetszentmiklóstól 2024-ben 1,9 milliárd forintot szedtek be szolidaritási hozzájárulás címén, ez az összeg tavaly viszont már túllépte a 2 milliárd forintot, ami Nagy János polgármester szerint veszélyezteti a város beruházásait és működését is.

Jóval nagyobb összegről, két évre több mint 130 milliárd forintról szól viszont Budapestnek az állam ellen indított pere. A 444 megtudta, a Fővárosi Törvényszék olyan végzést küldött a Fővárosi Önkormányzatnak, mely szerint március 16-án megtartják a per következő tárgyalását. A főváros a lappal azt is közölte,

a bíróságnak tájékoztatásuk szerint „alkotmányossági és európai uniós jogi aggályai is vannak a tegnapelőtti kormányrendelet miatt, erre vonatkozóan 15 napon belül várja az Önkormányzat és az Államkincstár jogi álláspontját.”