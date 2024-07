A Fidesznek akkor fontosak a betegek, ha politikai hasznot húznak belőlük?

Nem kapnak megbízást a hatalomhoz bekötött vállalkozások, hogy külföldről akár aranyárban is szerezzenek be légtechnikai berendezéseket. Szakemberek véleménye, hogy a kórtermeket és a műtőket is hűteni kellene ilyen melegben, mégis

egészségbiztosítást fizető magyarok tömegei kínlódnak a hőségtől és halasztanak el műtéteket az áldatlan körülmények miatt.

Úgy tűnik, hogy bizonyos esetekben (lásd: használhatatlan lélegeztetőgépek) az eszközök beszerzése fontosabb feladat, mint a cél, ami miatt szükség van rájuk.

Erre utal az a kínos történet is, hogyan oldódott meg a református egyház fenntartása alatt működő gyermekkórház műtőjének, rendelőinek klimatizálása. A Bethesda kórház a nyilvánossághoz fordult, hogy a 10 millió forintba kerülő légtechnikai problémát közösségi adakozásból oldják meg. A felhívásra Magyar Péter félmillió forintot azonnal át is utalt a kórháznak, sőt pártja szimpatizánsai több millió forintot adományoztak. Ekkor jelezte a Ferencvárosi Torna Club, hogy előteremtették a 10 millió forintos támogatást.

Az akció kínos mozgatórugóját jelzi, hogy a református kórház mindenkinek megköszönte a segítséget, csak a Tisza Pártot hagyta ki belőle.

Ha szóba kerül a kérdés, észlelhető, hogy az Orbán-kormány nem veszi komolyan az egészségügyi problémákat. Kiderült, ha nincs kampányüzemmód, vagy más kényszer, akkor a NER-es politikusok lerázzák magukról a gondokat. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes az RTL riporterének kérdésére jót nevetett a nem működő kórházi klímákon. Kásler Miklós, az egészségügyért is felelős egykori miniszter pedig azt az elgondolkodtató választ adta az újságírónak, hogy ne nyávogjanak az orvosok,

„30 évvel ezelőtt én 50 fokos műtőkben végeztem 10-12 órás műtéteket. Lehetséges volt, mert életmentő volt. Most ugyanez a helyzet.”

Kásler pökhendiségére a Tisza Párttól érkezett szakmai riposzt. Kulja András orvos és EP-képviselő a beteg szempontjaira hívta föl a figyelmet, vajon túléli-e a gyógyított, ha 50 fokban operálják. Káslernek „mindenkinél jobban kellene tudnia, hogy milyen óriási mértékben veszélyezteti a páciens félépülését, ha csak pár fokkal melegebb a műtő a megengedettnél.” A magas hőmérséklet egyrészt azért veszélyes, mert az altatás miatt az emberi test hőszabályozása felborul, emiatt pedig nem tud megfelelően reagálni a külső hőmérsékletre, ami önmagában óriási megterhelést jelent a legyengült szervezetnek. Ennél még nagyobb veszélyt jelent a fertőzések megnövekedett kockázata.

Minél melegebb van a műtőben, annál nagyobb az esélye, hogy kórokozók, akár izzadságcseppek formájában felszínre, akár a műtött páciens testébe kerüljenek.

A Magyar Orvosi Kamara (MOK) a vitában Kulja András szakmai álláspontját támasztotta alá. Szijjártó László győri elnök azt üzente a politikusoknak, hogy menjenek el a kórházukba, töltsenek el egy éjszakát a 30 fokos kórteremben, és próbáljanak meg ott dolgozni. Ha ezt megteszik, rá fognak jönni, mennyire fontos, hogy legyen klíma a kórházakban. A szakember szerint nagyon komolyan kellene venni a klímák kérdését, mert szinte nincs olyan kórház az országban, ahol ne jelentene problémát a nagy meleg. És amellett, hogy a magas hőmérsékletben nagyobb a fertőzésveszély, az orvosok és az ápolók is könnyebben hibázhatnak. Lehet, hogy a Tisza Pártnak kellene mindenhol gyűjtést szerveznie?

(Címlapkép: Pixabay)