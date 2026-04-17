A harmadik billegő körzet is a Tisza javára dőlt el, már 140 mandátumnál tartanak Magyar Péterék

Ahogy várható volt, a fideszes Simon Miklós is elveszítette 174 szavazatos előnyét a tiszás Barna-Szabó Tímeával szemben a külképviseleti voksok beérkezését követően. A 100 százalékos feldolgozottsági adatok szerint a Nyírbátor központú Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye, 6. választókerületben az ellenzéki jelölt 24 831 szavazatot (47,91 százalék) kapott, míg kormánypárti ellenfele 23 713 vokssal (45,75 százalék) zárt.

Ő a nap folyamán harmadik fideszes, aki a külképviseleteken szavazók voksainak köszönhetően kapott ki, előzőleg Süli János korábbi miniszter és Csibi Krisztina is a fordítás „áldozatául esett”.