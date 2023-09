A Jobbik elnöke üdvözlendő fejleménynek tartja, hogy Ukrajna újratárgyalja a nyelvtörvényt

Üdvözlendő fejlemény, hogy Ukrajna újra fogja tárgyalni az évek óta vitatott, és a kárpátaljai magyar közösséget sújtó nyelvtörvényt

- értékelt a Jobbik-Konzervatívok elnöke és EP-képviselője csütörtöki Facebook-bejegyzésében. Gyöngyösi Márton emlékeztetett, hogy a Jobbik-Konzervatívok álláspontja mindig is ugyanaz volt: Európa értéke nemzeti közösségeiben rejlik, a többnyelvűséget pedig tiszteletben kell tartani.

Kíváncsi vagyok, hogy a vitatott törvény módosítása után a Fidesz tovább folytatja-e majd az oroszok támogatását Ukrajnával (és egész Európával) szemben

- fogalmazott Gyöngyösi, aki rögtön hozzátette:

"Persze illúzióim nincsenek. Tudom, hogy ha Európa ellen kell harcolni, akkor Orbán magyargyűlölő politikusokkal is simán összefog, ha viszont Európáért kéne tenni, akkor még a magyarokkal magukkal sem áll szóba."

Ukrajna nemrég jelezte, kész módosítani a kisebbségi jogokról szóló törvényeit, hogy még az idén megállapodhasson az Európai Unióval a csatlakozási tárgyalások megkezdéséről. Ezt Olga Sztefanisina, Ukrajna európai és euroatlanti integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettese fejtette ki a Financial Timesnak. Elmondása szerint az eszközölt módosítások, a kisebbségek, köztük a magyar középfokú oktatásra vonatkozó szabályokat is érintik, amennyiben egyensúlyt teremtenek az ukrán nyelvű oktatással. Ukrán és uniós tisztviselők is tartanak attól, hogy a Moszkvával szövetséges Orbán Viktornak nem áll majd érdekében megoldást találni a kérdésre, és ürügyként fogja a kisebbségi kérdést felhasználni a csatlakozási tárgyalások megakadályozására.

