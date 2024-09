A Jobbik is szabályozná az Airbnb-t, de a lakhatási válságot a Mi Várunk programmal oldaná meg

Airbnb: Betiltani vagy szabályozni? címmel tartott sajtótájékoztatót szerda délután a fővárosban Z. Kárpát Dániel, a Jobbik alelnöke és Brenner Koloman, a párt elnökhelyettese.

"Terézvárosban az lesz a kérdés, hogy mi lesz az Airbnb sorsa, ugyanakkor mi már sokkal régebben letettünk egy megoldási csomagot az asztalra, amely az Airbnb-t is elrendezné, de leginkább a magyar fiatalok és a magyarok lakhatásának adna egyfajta jövőképet" - fogalmazott Z. Kárpát.

A jobbikos politikus szerint nem tartható, hogy kerületenként vagy önkormányzatonként döntsünk arról, ami egyébként országos ügy és a lakhatási kataklizmát is a magyar parlamentben kellene elhárítani.

Ha már a leszűkült választási lehetőségek közül kellene választani, mi a magyarok jövőképét választjuk az airbnb-zők érdekei helyett

- mondta a képviselő.

Mint Z. Kárpát rámutatott,

alapvetően adókedvezményekkel és pozitív eszközökkel lehetne rendezni ezt a helyzetet úgy, hogy az Airbnb maximális napszámát 90-nél meghúzzuk, szeptembertől júniusig pedig azt várjuk el, hogy magyaroknak, magyar egyetemistáknak, diákoknak, fiataloknak, illetve az életüket elkezdőknek egy kedvezményes formában lehessen kiadni a lakásokat hosszú távra.

Ennek a módszere az adókedvezmény biztosítása lenne minden olyan ingatlantulajdonos számára, aki magyarnak, diáknak, fiatalnak életét vagy pályáját elkezdőnek, fiatal családosnak adja ki a lakását.

Z. Kárpát Dániel arra is kitért,

nem titok, hogy pártja nem nézi jó szemmel azt, hogy a külföldi ingatlanbefektetők mind nagyobb számban vásárolnak fel lakásokat Budapesten, hiszen ezen lakások mind-mind hiányoznak az albérletpiacról.

"Önmagában a balliberális pártok megközelítését sem tartjuk elfogadhatónak, pusztán azért, mert létezik olyan intézmény, hogy Airbnb, nem kell hozsannázni, és nem kell a külföldi befektetők, vagy éppen az itteni airbnb-zők érdekeit kizárólagosnak tartani, főleg egy nagyon mérsékelt adózás és visszafogott adókulcs megléte mellett" - szögezte le.

Amíg egy magyar család 27 százalékos áfakulccsal szembesül a gyermeknevelési cikkeken, addig nem feltétlen kell védeni az 5 százalékos, vagy épphogy afölötti adózási hajlandóságot az airbnb-zők esetében

- emelte ki a politikus.

Főleg annak ismeretében nem, hogy a kerületi felmérés szerint az Airbnb-s lakástulajdonosok nagyságrendileg fele magánszemély, a másik fele pedig az egyéb, illetve a céges kategóriába tartozik. A céges létérdekeket pedig pláne nem szeretné a Jobbik képviselni - tette hozzá.

Összességében mi a tiltás helyett inkább a motivátorokban hiszünk. Ha rajtunk múlna, nyáron lehetne Airbnb-zni, de ősztől késő tavaszig inkább a magyar fiataloknak, hallgatóknak adják ki kedvezményes adózási lehetőség mellett a lakásokat, ugyanakkor úgy gondoljuk, hogy nem feltétlen egy önkormányzat népszavazási kezdeményezése kellene, hogy döntsön erről kizárólagosan.

Hangsúlyozta:

A magyar parlament teljes mértékű felhatalmazással bír arra, hogy országosan kezelje a lakhatási káoszt, amihez további ötleteinket már megosztottuk a nyilvánossággal, országos bérlakásprogramra lenne szükség, lakhatási támogatási rendszerre, illetve a kollégiumi férőhelyek nagy mértékű bővítésére lenne szükség.

"Tegyük rendbe Budapestet! Ez volt főpolgármester-jelölti kampányomnak a fő üzenete" - kezdte Brenner Koloman. Budapest székesfőváros egyik legnagyobb problémája az, hogy itt egymás mellett néhány kerület teljesen másképp fogja kezelni ezt a kérdést, ha lezajlik ez a népszavazás. Az V. kerületben például a társasházaknál van némi bekorlátozása annak, hogy hogyan lehet és hány Airbnb lakást egy társasházban üzemeltetni.

A Jobbik álláspontja az, hogy ezt országosan, de legalábbis főváros szintjén is rendezendő kérdésnek tartjuk, hiszen a lakhatás az mindenkit érint. Valóban most kezdődik a tanév, itt főleg az egyetemisták azok, akik most nyilvánvalóan a szélesebb közvélemény számára is láthatóak - jelezte Brenner.

Itt ismétlem és leszögezem azt, hogy a Jobbik a magyar egyetemek kiemelt támogatása révén minden második magyar egyetemistának olcsó és megfelelő minőségű kollégiumi elhelyezést kívánna végrehajtatni.

Az ellenzéki párt elnökhelyettese kifejtette, jelenleg ezeknek a feltételei az elmúlt évek fejlesztései ellenére sincsenek meg sajnos. "Pedig az olyan bérlakásprogram, amelyet a Mi várunk programban Z. Kárpát Dániel képviselőtársam már hosszú évek óta szajkózik minden fórumon, Budapesten is végre előrelépést jelenthetne" - fogalmazott.

A Diákváros ügyéről szólva Brenner azt mondta, annak tervét minden érintettel a jelenlegi fideszes kormány már hosszú évekkel ezelőtt leegyeztette, és kizárólag egy politikai döntés vár arra, hogy végre nagy létszámban, egységes szerkezetben olcsó, megfizethető és modern lakások és kollégiumi elhelyezések legyenek a magyar egyetemisták számára. Csakhogy a Fudan Egyetem miatt a Fidesz leállította ezt a beruházást. A Jobbik viszont azt szeretné, hogy azonnal kezdődjék meg.

Ráadásul a rákosrendezői nagy Dubaj-féle felhőkarcolókkal szemben mi tudjuk, hogy Budapestnek nem felhőkarcolói kellenek, hiszen Budapestnek kiemelkedő történelmi hagyományai vannak, oda viszont egy kiváló bérlakás-övezetet lehetne felépíteni. Ez az, ami a mi véleményünk szerint komoly és valós előrelépést jelenthetne az egész lakhatási káoszban - zárta szavait Brenner Koloman.

(Címlapkép: Alfahír)