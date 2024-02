A Jobbik szerint büntetést kéne fizetniük a magyarok helyén vendégmunkást alkalmazó multicégeknek

Büntető kamattal fizessék vissza a multicégek az adófizetők pénzéből kapott olyan támogatásokat, amelyeket a céltól eltérően arra használtak fel, hogy elküldjék a magyar dolgozót és megtartsák a vendégmunkást!

- rögzítette Z. Kárpát Dániel csütörtöki sajtótájékoztatóján. A Jobbik-Konzervatívok alelnöke hozzátette: "teljesen egyértelmű elvárásunk az, hogy a magyar adófizetők pénzéből olyanoknak adjanak támogatást, akik magyarok munkahelyeit tartják meg, tartják fenn".

A jobbikos országgyűlési képviselő emlékeztetett, az elmúlt hetekben teljes joggal borzolta a kedélyeket több olyan hír, hogy adott esetben azokat a magyar dolgozókat küldhették el, akik betanították az érkező vendégmunkásokat, miközben a vendégmunkások vígan maradhattak a helyükön.

Van már egyébként pozitív előjelű példánk is, a Continental nevű cég, a parlamentben elhangzottak szerint, már visszafizette azt az állami támogatást, amit vélhetően nem úgy használt fel, mint ahogy fel kellett volna használnia. Ha viszont egy esetben működött ez, a Jobbik-Konzervatívok azt követeli, hogy szülessen törvény, szülessen egy nagyon-nagyon szigorú törvény, amely az érintett multicégeket nemcsak rábírja, de kötelezi arra, hogy büntetőkamattal együtt fizessék vissza az utolsó forintnyi állami támogatást is, hogyha megtartják a vendégmunkást és elbocsátják a magyart.

Z. Kárpát hozzáfűzte, hogy pártja ezzel kapcsolatban nyújtotta be a védett státuszról szóló javaslatukat is, amely biztosítja, sőt törvényi garanciát ad arra, hogy nem lehet kirúgni a magyar munkaerőt, amíg hasonló végzettséggel, hasonló munkakörben akár csak egyetlen vendégmunkása is van az érintett cégnek.

(Fotó: Z. Kárpát Dániel)

"Amikor pedig büntetőkamatról beszélünk, érdemes tisztáznunk, hogy hol vagyunk, melyik országban vagyunk, mik itt a szabályok és mik az elvárások. A helyzet ugyanis az, hogyha egy magyar állampolgár elcsúszik a csok vagy a babaváró feltételeivel, és akár önhibáján kívül egy nagyon nehéz helyzetbe kerül, akkor büntetőkamattal kell, hogy visszafizessen állami támogatási összegeket. Nem értünk ezzel egyet, nem szeretnénk, hogy a magyar emberek ilyen büntető tételekkel legyenek megjutalmazva, de amíg ez a helyzet, és ameddig a kormány hozzáállása az, hogy a csok vagy a babaváró feltételeit nem teljesítő embereket is büntetőkamattal terheli, addig alapelvárás, hogy az ide jövő és a profitot innen sokszor kitalicskázó multi cégekkel szemben is legyen legalább ennyire szigorú" - érvelt az ellenzéki politikus.

Ha tehát elküldik a magyart, de megtartják a vendégmunkást, akkor kamatostul, büntetőkamattal fizessék vissza az érintett multicégek az állami támogatást! Az Orbán-kormány a befolyó összeget pedig fordítsa a magyarok képzésére, lakhatására, illetve a családtámogatási rendszerre!

- szólított fel Z. Kárpát, aki szerint teljesen egyértelmű elvárás tehát az, hogy ugyanaz a szigor jelenjen meg legalább a nagy külföldi cégekkel szemben, mint amivel bármely magyar honfitársunk szembesül.

(Fotó: Z. Kárpát Dániel)

Összességében mégis az lenne a megoldás, hogy több gazdasági ágazatból is egyszerűen haza lehetne zavarni a vendégmunkásokat, és a magyar munkakeresőknek kellene sokkal aktívabb, sokkal célzottabb segítséget és pénzügyi támogatást nyújtani. Emellett arról se feledkezzünk meg, hogy több százezer honfitársunk kényszerből, jellemzően Nyugat-Európában keresi a kenyerét, őket is haza lehetne csábítani megfelelő lakhatási és normális béreket célzó programmal

- vázolta fel a Jobbik politikusa.

Jelezte, hogy leteszik a parlament asztalára azt a javaslatot, amely büntetőkamattal együtt szedeti vissza a multicégektől az indokolatlanul elvett, vagy pedig nem a célnak megfelelően felhasznált állami támogatást, de elvárjuk azt, hogy az ebből befolyó pénz magyar emberek boldogulását segítse elő Magyarországon.

Hiszen nem lehet kérdés, hogy itt, a hazánkban nem a vendégmunkások idejövetelének az áramvonalasításán kellene dolgozni, hanem a magyarok szülőföldön való boldogulásán

- jelentette ki végül Z. Kárpát Dániel.

(Címlapkép: Elutazni készülő indiai vendégmunkások vonatra várnak egy dzsammui vasútállomáson 2019. augusztus 7-én.MTI/EPA/Dzsaipal Szingh)