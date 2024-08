A férfi vízilabda-válogatottunk negyedik helyen végzett a párizsi olimpián

A magyar férfi vízilabda-válogatott a negyedik helyen végzett a párizsi olimpián. Varga Zsolt szövetségi kapitány együttese az ötkarikás játékok vasárnapi zárónapján, a bronzmérkőzésen ötméteresekkel 11-8-ra kikapott az Egyesült Államoktól. Ez volt az utolsó még aktív olimpiai bajnok magyar pólós, Varga Dénes búcsúfellépése a nemzeti csapatban.

A magyar válogatott ezt megelőzően legutóbb az 1996-os atlantai olimpián veszítette el az utolsó mérkőzését a tornán.

Az amerikaiak szerezték az első gólt, majd két perc után Johnny Hooper lövése emberelőnyből a keresztlécről vágódott a képzeletbeli gólvonal mögé. A magyarok rögtön az első fórjukban egyenlítettek, Zalánki könnyedén lőtte át a blokkot. A rivális újra előnybe került, miután egy majdnem kivédekezett fór után szerencsésen került vissza az amerikai centerhez a labda. Percekig a kapusok játszották a főszerepet, majd a karrierje utolsó válogatott mérkőzését játszó olimpiai bajnok, Varga Dénes értékesített villámgyorsan egy előnyt. Az első negyedet mégis az amerikaiak nyerték, egy előnyt a szünet előtti utolsó pillanatban a falból értékesítettek (2-3).

A második negyed elején tűzijátékot rendeztek a magyar lövők egyetlen támadáson belül, de kétszer a kapus, egyszer-egyszer pedig a blokk és a kapufa állta a labda útját. Az ellenfél újabb fórt értékesítve duplázta meg előnyét, majd könnyen három lehetett volna a különbség, a kapufa ezúttal azonban megsegítette Vogelt. Az ellentámadásból Manhercz nagy góllal szépített. A nagyszünet előtt 40 másodperccel Zalánki harcolt ki ötméterest, Varga Dénes azonban a keresztlécre lőtt - a horvátok elleni elődöntőt is figyelembe véve sorozatban négy kihagyott ötösnél járt ekkor a csapat (3-4).

A fordulást követően rögtön jött a magyar egyenlítés, emberelőnyben Zalánki finom passzát Varga pöckölte a hálóba. A kivédekezett hátrány után elöl Hárai harcolt ki ítéletet, de Manhercz és Zalánki lövése sem hozott eredményt. A kontra után újra a vezetésért támadhatott a magyar csapat, ráadásul fórban, amit Vigvári értékesített. Az amerikaiak hosszú idő után újra betaláltak, Ben Hallock, a Pro Recco világklasszis centere úgy csavart a hálóba, hogy Fekete a nyakán lógott, a feje pedig gyakorlatilag a víz alatt volt. A rivális gyorsan fordított is, Max Irving gyönyörű pattintással csapta be Vogelt. A negyed utolsó egy percében a világ- és Európa-bajnok magyar kapusnak köszönhetően maradt a különbség, kétszer is emberhátrányban védett a Ferencváros klasszisa (5-6).

A magyarok utolsó nyolc percét Párizsban Nagy szép ejtése vezette fel, majd Vogel védései következtek, egyszer még Hallock fejét is "leüvöltötte", miután olvasta a center gondolatait. Emberelőnyben Zalánki találta meg a blokkoló kezek erdejében az utat a hálóba, ezzel újra a magyaroknál volt az előny. A kétgólos különbségért támadhattak a magyarok emberelőnyben, Zalánki újra az előkészítő szerepében tűnt fel, tökéletes löbbölését Angyal húzta be a falból. Időkérésük után szinte rögtön megkapták az előnyt az amerikaiak, Alex Bowen lövésébe Vogel csak beleérni tudott. Egy kontra ítélet után újabb fórt kapott a riválist, és ki is egyenlített 1:59 perccel a vége előtt.

A túloldalon a negyedik olimpiáján szereplő Hárai hozta a kiállítást, Varga Zsolt időt kért, majd Vigvári kissé elkapkodott lövését védte a kapus. Vogel a kapujából kimozdulva labdát szerzett, Zalánki lövését hárította a kapus. A magyaroknál maradt a labda, de az eredmény nem változott, jöhettek az ötméteresek.

Első magyarként Varga újra kapufát találta el, majd Vigvári lövését fogta az amerikai kapus. Vogelnek ezúttal nem sikerült hárítania, Zalánki pedig a kapufára lőtt, ezzel véget ért a összecsapás.

(MTI)

(Címlapkép: Nagy Ádám (j) és az amerikai Max Irving a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának 3. helyéért játszott Egyesült Államok - Magyarország mérkőzésen a Párizs melletti Nanterre ben lévő Paris La Défense Arénában 2024. augusztus 11-én. MTI/Kovács Tamás)