A Magyar Hang azzal vádolja a Stadler svájci cégóriást, hogy a kormánypropagandát támogatja

A Magyar Hang három másik magyar hetilappal együtt magyar bíróság előtti pert és az Európai Bizottságnál panaszt tervez indítani, illetve tenni, mert szerintük a hatalom torzítja a versenyt azzal, hogy kizárólag a kormánypárti médiumoknak ítéli oda a hirdetéseket. A hetilap arra is bizonyítékot talált, hogy Magyarországon működő külföldi vállalatok is beszálltak ebbe a politikai játékba, ami masszívan korlátozza a médiaszabadságot.

A magyar sajtószabadság napján, március 15-én jelent meg a svájci médiapiac 41 százalékát birtokló TX Group, csütörtökön pedig kinyomtatott napilapokból is képet kaphatnak a svájci olvasók, hogyan próbálja ellehetetleníteni az Orbán kormány a független tájékoztatást. A svájci riportert Lukács Csaba, a Magyar Hang lapigazgatója avatta be a részletekbe. A hetilap munkatársai hetekig ültek egy budapesti könyvtárban, ahol átlapozták az összes magyarországi hetilap 2020-ban megjelent összes számát. Excel-táblázatban rögzítették a megjelent hirdetéseket. Számos kormányzati vagy állami cég reklámjára és a Stadler Rail kék-fehér motorvonatait bemutató negyed- és féloldalas hirdetésekre bukkantak. Összesen 39 hirdetést találtak 3, az Orbán-kormányhoz közel álló hetilapban, ugyanakkor egyetlen Stadler-hirdetést sem találtak független vagy kormánykritikusnak számító médiumokban.

A lapigazgató kifejtette, hogy a svájci Stadler Rail céget Orbán Viktor hatalmas propagandagépezetének részének látja, amellyel a kormányhoz hű médiumokat támogatják. Kritikus lapok tehát, magas példányszámuk ellenére azért nem jutnak hozzá, hogy tönkremenjenek. „A vád nem új” – olvasható a riportban.

„A független média tönkretétele az EU parlamentjében és a brüsszeli bizottságban is visszatérő téma. Ezért akarnak a magyar újságírók most tényekkel és számokkal is szolgálni.”

A Magyar Hang újságíróinak kutatásai szerint 2020-ban a Stadler a vidéki olvasóknak szóló Szabad Földben, a Figyelő című politikai hetilapban és az akkor újonnan alapított konzervatív Mandiner című lapban. Mindhárom médium az Orbán csatlósai által működtetett KESMA médiaalapítványhoz tartozik, amely több mint 500 médiaterméket ellenőriz Magyarországon.

A Stadlerén kívül más nemzetközi cégek reklámjait is megtalálták a kormánymédiában. Például az amerikai dohánygyártó Philip Morris vagy a francia PSA autógyártó csoporttól. De egyetlen külföldi cég sem hirdetett annyit, mint a Stadler a vizsgálat ideje alatt. Mindeközben a Magyar Hang a túlélésért küzd. Az ok: a hirdetési bevételek hiánya. Az is kiderült, hogy a nagy autógyárak udvariasan újra és újra visszautasítják a hirdetési ajánlataikat, a politikai hátteret egyáltalán nem titkolva.

A svájci újságírónak a Stadler megerősítette a magyarok által összegyűjtött hirdetési adatokat. Azzal védekezett, hogy 18 éve működik Magyarországon, és ez idő alatt minden médiatípussal együttműködött, tekintet nélkül azok politikai irányultságára vagy ideológiájára.

„A Stadler apolitikus, és mindig is az volt”.

Marius Dragomir, a Média és Újságírás Kutatóközpont vezetője megerősítette, hogy nemcsak az állam, hanem a nagy nemzetközi cégek is részt vesznek a médiapiac torzításában. A gyakorlatról szólva azt állította, hogy a cégek a kormányhoz közel álló reklámügynökségektől listákat kapnak arról, hogy mely médiumokban érdemes hirdetniük.

„Követik, mert félnek a gazdasági bosszútól. A reklámpiac Orbán Viktor egyik legerősebb fegyvere a média ellenőrzéséért folytatott harcban.”

Lukács Csaba kezében most már bizonyítékok vannak arról, hogy valójában hova folyik az állam és az olyan nemzetközi cégek, mint a Stadler Rail reklámpénze. Ezeket a számokat a napokban mutatja be az EU budapesti nagykövetségeinek. A magyarországi és lengyelországi média elhallgattatása arra késztette a parlamentet és a bizottságot Brüsszelben, hogy új irányelvet dolgozzon ki a sajtószabadságról, az „európai médiaszabadságról szóló törvényt”. Az EU képviselői „nagyon örülnek, hogy kapnak tőlünk muníciót az érveléshez” – fejezi be a svájci lap.

Nemrégiben egyébként egy másik svájci lapban, a Weltwoche-ban hosszú interjú jelent meg Orbán Viktorral, amelyben azonban húsbavágó ügyekről nem esett szó. Az újságíró az interjú előtt podcast adásban mondta el hallgatóknak, hogyan gondolkodik a magyar miniszterelnökről, amiből következtetni is lehetett már a leendő beszélgetés tartalmára. „A dicsőséges magyarokról” fog beszélni ezen a „történelemtől súlyos helyen” – mondta. Arról is beszélt, hogy „ez bizonyosan a jelenlegi Orbán-kormány érdeme is, amelyet a sajtóból érkező brekegések és szirénhangok ellenére is kétharmadokkal tart meg az ország”. Később úgy fogalmazott, „a magyarok az élet valóságában, nem pedig tobzódásban élnek, ezért aggódnak a civilizációnk, jogállamunk, kultúránk alapjai miatt, és ezért a legszörnyűbb módon kiáltják ki őket ördögnek, támadják őket Nyugatról”. Ő azonban úgy látja,

„a magyarok a jelenben az európai civilizáció tartóoszlopai, és legelöl áll igencsak széles mellel előharcosuk, Tell Vilmosuk, Orbán Viktor”.

Az interjú azóta megjelent, a svájci újságíró általános és semmitmondó kérdéseire megerőltetés nélkül válaszolt a miniszterelnök.

