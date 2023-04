A rák és a szívbetegségek elleni vakcináról beszélt a Moderna vezető orvosa

Egyes kutatók szerint a koronavírus elleni oltás sikerének köszönhetően 15 évnyi előrelépés történt 12-18 hónap alatt – idézi a Guardiant a Telex. Dr. Paul Burton, a Moderna gyógyszergyártó cég vezető orvosigazgatója úgy vélte, hogy szerinte már öt éven belül képesek lesznek vakcinás kezeléseket kínálni „mindenféle betegségterületre”.

Burton elmondta, több légúti fertőzést is le lehetne fedni egyetlen injekcióval – így a veszélyeztetett emberek védelmet kaphatnának a koronavírus, az influenza és az RSV légúti vírus ellen is. De a szakértő szerint az mRNS-terápia olyan ritka betegségek ellen is használható lehet, amelyekre jelenleg nincs gyógyszer.

Úgy gondolom, hogy tíz év múlva már közel lehetünk ahhoz, hogy felderítsük egy betegség genetikai okát, és viszonylag egyszerűen, mRNS-technológiával át tudjuk szerkeszteni, és ki tudjuk javítani a hibát

- mondta Paul Burton.

Korábban a BioNTech alapítója is optimistán nyilatkozott arról, hogy tíz év múlva már a rákot is gyógyítani lehet majd az mRNS-vakcinákkal.

A Moderna rákos megbetegedések elleni vakcinát fejleszt, amelyről úgy vélik, hogy személyre szabott megoldásokat kínálhat majd a betegek számára. Elméletben ez úgy néz ki, hogy az mRNS-alapú rák elleni vakcina figyelmeztetné az immunrendszert a beteg szervezetében növekvő rákra, hogy megtámadhassa és elpusztíthassa azt anélkül, hogy az egészséges sejteket kár érné.

Leegyszerűsítve a következő lehet majd a folyamat: az orvosok biopsziát vesznek a beteg daganatából, aminek a genetikai anyagát szekvenálják, és azonosítják az egészséges sejtekben nem előforduló mutációkat. Ezután egy gépi algoritmus azonosítja, hogy ezek közül a mutációk közül melyek felelősek a rák növekedésének elindításáért, és hogy a mutációk által kódolt abnormális fehérjék mely részei váltanak ki leginkább immunválaszt. Ezután a legígéretesebb antigének mRNS-eit legyártják és személyre szabott „vakcinába csomagolva” beadják a betegnek, hogy a szervezete meg tudjon küzdeni a betegséggel.

