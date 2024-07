A Stratovarius, a Toy Dolls és a Korpiklaani is fellép augusztusban az alsóörsi Tábor Fesztiválon

A Balaton partján jó két tucat hazai zenekar, köztük a legnagyobb rock és metal bandák játszanak, de fellép a Stratovarius, a Toy Dolls és a Korpiklaani is – közölték a fesztivál szervezői.

A Stratovarius legénysége augusztus végén a Balaton partjára is ellátogat.

A Tuska, a Hellfest és a Masters Of Rock, vagyis Európa legnagyobb rockfesztiváljai mellett a TÁBOR Fesztivál is szerepel a Stratovarius nyári fellépései között – írták. A kereken 40 éve indult finn együttes a legnagyobb power metal zenekarok egyike, mely Timo Kotipeltoval az élen sok éve a legjobb formáját hozza, és ez a 2022-es Survive lemezre is igaz. Alsóörsön az új dalok mellett természetesen a finnek legnagyobb himnuszai is felcsendülnek szombaton, mint az Eagleheart vagy a Hunting High and Low.

Ezen a napon olyan jól ismert hazai csapatok is fellépnek majd a Balaton partján, mint a Pokolgép, a Mobilmánia, a Depresszió, a Leander, a Fish! és a Mudfield.

Nem csak heavy metal legendák, de punk rock hősök is érkeznek: csütörtökön lép fel a Mike „Olga” Altar vezette The Toy Dolls, akik immár 45 éve pörgetik a pogót a színpadról – szmolt be a fesztivál sajtóközleménye. Nehéz újat mondani az angol csapatról, de ahhoz nem fér kétség, hogy minden fellépésük a mai napig egy igazi ugrálós energiabomba, ahol egymást követik a jól ismert nóták, és nincs üresjárat.

Az angolok mellett ezen az estén játszik még az Alvin és a Mókusok, az Auróra, a Zorall, a Sing Sing, a Don Gatto, és a régi Gép tagokkal színpadra álló Totális Metal is.

A csűrdöngölésért szerdán a Korpiklaani lesz a felelős: a finn folk metal zenekar már másfél évtizede megbízhatóan szállítja az igazán ropnivaló nótákat, amiket a TÁBOR Fesztiválon is előadnak majd, köztük a Rankarumpu című új nagylemez néhány darabját, meg persze pörgős ódákat mindenféle italokhoz, mint a sör, a tequila, vagy a Vodka – írták.

A csürdöngölős, népi metál egyik zászlóshajója hazánkban nagy népszerűségnek örvend.

A szerda a Dalriada, a Paddy and the Rats, az AWS, az Akela és a Moby Dick fellépésével válik teljessé, de ezen a napon játszik először a TÁBOR Fesztiválon a hazai blues legenda, Deák Bill Gyula is. A pénteki nap pedig teljes egészében a hazai színtér legjobbjairól szól, hiszen érkezik a Tankcsapda, az Ossian, a Lord, és játszik majd a Road, a Rómeó Vérzik, a Junkies és a Down For Whatever is – zárul a sajtóközlemény.

A TÁBOR Fesztivál idén augusztus 28-án kezdődik. A bérletek mellett napi és hétvégi jegyek, illetve kempingjegyek is kaphatók.

(Címlapkép: Tábor Fesztivál/facebook)