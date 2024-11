A szakszervezetek is a szabad Szenteste mellett

November 11-én jelentette be a Jobbik, hogy ismét benyújtják az Országgyűlésben Szenteste napjának munkaszüneti nappá nyilvánítását. A párt először 11 éve kezdeményezte ezt, parlamenti képviselőjük, Balassa Péter pedig 2022 óta hat alkalommal nyújtotta be a javaslatot, ám a kormánytöbbség minden alkalommal leszavazta.

A politikus azonban nem adja fel, idén is benyújtja javaslatát. Amit ezúttal erősít az is, hogy a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete népszavazást kezdeményezett december 24-e munkaszüneti nappá nyilvánításáról, és a kérdést az Országos Választási Bizottság is jóváhagyta.

A többség mellette van

Az elképzelést más érdekvédő szervezetek is támogatják. Bubenkó Csaba, a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetének vezetője a Pénzcentrumnak úgy nyilatkozott: természetesen támogatják a törvénymódosítást, hiszen ez mindenképpen jó a kereskedelmi dolgozóknak.

"Több alkalommal javasoltuk korábban még azt is, hogy a kereskedelmi törvényt módosítsák annak érdekében, hogy a szenteste is munkaszüneti nap legyen a szektorban. A dolgozók egészen biztosan profitálnak ebből, hiszen ők is a családjukkal lehetnek, és mehet otthon az ünnepi készülődés"

- mutatott rá a szakszervezeti vezető.

Hozzátette: bár voltak kifogások a szenteste, mint munkaszüneti nap ötletével, szerintük a kereskedelem az ünnepi időszakban megkeresi a várt bevételt.

"Nagyon fontos leszögezni, hogy a szenteste történő egységes zárva tartás nem lenne egyenlő azzal, mint amikor vasárnaponként kötelezően voltak zárva az üzletek. Emlékezhetünk rá, hogy az micsoda társadalmi feszültséget okozott, és itt a fő különbség: a szenteste bevezetendő munkaszüneti napnak a saját méréseink szerint is van társadalmi támogatottsága"

- jegyezte meg Bubenkó Csaba.

Szabadságot kell kivenni a szabad Szentestéhez

A portálnak nyilatkozva Mészáros Melinda, a LIGA Szakszervezetek elnöke is támogatásukról biztosította a kezdeményezést. Nem ez az első alkalom, mikor ez felmerül, és korábban már sikerült is kiharcolni, igaz, másik ünnepnapra, Nagypéntekre - emlékeztetett.

Hozzátette: a külföldi példák is mutatják, hogy a gazdaság nem állna le egy plusz szabadnaptól - annál is inkább, mert ezen a napon már fékezettebb is a működés.

"A karácsonyi ünnepet megelőző napon, december 24-én így is jóval kevesebben dolgoznak a más napokon szokásosnál, hiszen a legtöbb helyen csak csökkentett nyitvatartás van - máshol szabadságot vesznek ki, átszervezik kicsit a munkarendet, tehát igazán nem tartjuk valószínűnek, hogy a gazdaság kimondottan megérezné"

- fogalmazott a szakszervezeti vezető.

"Több országból is tudunk arról, hogy már ez a nap is munkaszünetinek számít, és az ottani pozitív tapasztalatokból mi is levonhatjuk a tanulságokat. Ismét elmondom, hogy régi szakszervezeti igény és vágy teljesülne, ha elfogadnák a javaslatot, mi szurkolunk is annak, hogy így legyen" - szögezte le a Liga Szakszervezetek elnöke.