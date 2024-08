A színleg keresztény-konzervatív Fidesz-kormány gratulált a neomarxista venezuelai diktátor újraválasztásához

Kellő rutinnal is nehéz követni a magyar külpolitika vargabetűit. Most például azt, hogy vajon miért esett nehezére a magyar kormánynak támogatni azt az állásfoglalást, amiben az EU elítéli a múlt hétvégén menetrendszerint elcsalt választásokat a szélsőbalos diktatúra minden ismérvét magán viselő Venezuelában – írta Gyöngyösi Márton.

Addig értjük, hogy az oroszok és kínaiak csicskájának szerepére vállalkozó Orbán-kormány automata üzemmódra kapcsolt és mindent blokkol, ami az európai államok szövetségét erősíti.

Hozzátette: geopolitikai fordulópontot jósoltak az Alapjogokért Központ és a Nézőpont Intézet csillogó tekintetű szakértői, és bár mindig éppen karnyújtásnyira vagyunk a népnyúzó nyugati világrend összeomlásától, már csak kicsit kell kitartani. A szocializmus idején is a türelmetlenség lett a vesztünk, akkor is a beteljesedés kapujában dőlt össze a rendszer, nem rajtunk múlt. „Magyarország történelme is azt igazolja, hogy egy ilyen geopolitikai trendforduló lehetőségét sohasem szabad kihagyni, mi mindig jól mérjük fel a lehetőségeinket és a világban zajló tektonikus mozgások által vert hullámokat mindig sikerrel lovagoljuk meg. Ha mégsem, az az abcug Nyugat árulása és ármánykodása miatt van...” – ironizált az ellenzéki politikus.

Közeledik egymáshoz a marxista diktatúra és az álnemzeti szocializmus.

Gyöngyösi szerint az is kétségtelen, hogy Orbán rendszere egyre több elemében kezd hasonlítani a megvalósult szocializmushoz: „béketábor, árstop, kínai hitelek, orosz energiafüggés, felülről vezérelt kultúrpolitika, médiakoncentráció, kedves és tévedhetetlen vezető köré épített személyi kultusz” – sorolta a példákat. Így Orbán vonzalma a chavezi örökséget gondosan ápolgató Maduro iránt érthető – mutatott rá. Szerinte azt azért mégsem szabadna elfelejteni, hogy még ha a jelzőket gondosan minden valós tartalmától meg is fosztotta a rendszer propagandája,

azért mégis csak egy nemzeti-jobboldali-keresztény-konzervatív mintaállam épül itt az ugaron, abba meg a marxista Maduro támogatása sehogy sem fér bele.

Még akkor sem, ha történetesen igaz, hogy a világ összes autokratájának illik szolidaritásból kiállni egymásért egy elcsalt választás után, hiszen ha vékonyka is, de legitimitást mégis csak ez biztosít. Az alattvalók előtt és a nemzetközi színtéren egyaránt – zárta írását Gyöngyösi Márton.

