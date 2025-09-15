Adorján Béla: A friss balatoni levegő Gyurcsány után Lázárból is előhozta az „igazságbeszédet”

„Nagyon szépen tudom magyarázni, hogy 15 évig miért nem csináltunk semmit. Ez is egy képesség, és a Lázárinfók alkalmasak voltak arra, hogy ezt a képességemet még jobban tökélyre fejlesszem, és más fideszes társaimnak is jó szívvel ajánljam.”

„Meg lehet magyarázni. Nyilvánvalóan végighazudtuk az utolsó másfél-két évet. Teljesen világos volt, hogy amit mondunk, az nem igaz. És közben nem csináltunk semmit négy évig. Semmit.”

Keresse meg a három különbséget a fenti idézetek között! Ugye, hogy nem sikerül? Legfeljebb ugyanis kettőt találhatunk: a dátumot és az embert, akitől származik. Az utóbbit Gyurcsány Ferenc mondta 2006-ban Balatonőszödön, az előbbit Lázár János 2025-ben Tihanyban, a Tranzit Fesztiválon. Minden más ugyanaz.

Nemcsak a mondanivaló lényege, de a „beismerés” cinikus és gyáva módja is.

Sok évnyi semmittevés, károkozás és a nemzet tudatos félrevezetése után a bűntársak biztonságos akolmelegében mondják ki az igazságot.

A cselédhallgatóság joviálisan tapsol az „őszinte és bátor szavaknak”, aztán a Nagy Ember beül a kormányaudiba, visszamegy Budapestre, és folytatja a semmit meg az arról való hazudozást.

Számomra ebben az egészben nem is az a megdöbbentő, hogy ezt megtehetik. Aki kicsit is figyelemmel követte az elmúlt évtizedek magyar közéletét, az tisztában van azzal, hogy a „következmények nélküli ország” nem egy publicisztikai fordulat, hanem a magyar politika alaptörvénye – amely sajnos a nagybetűssel ellentétben tényleg gránitszilárdságúnak bizonyult.

Engem az hökkent meg újra, meg újra, hogy

ezeken az embereken a szégyen nyomait sem lehet felfedezni.

Nincs olyan ember, aki a főnöke arcába vágja, hogy nem hajlandó elvégezni a feladatát, majd másnap megjelenik a munkahelyén, mintha mi sem történt volna. Vagy, ha ezt tenné, úgy vágnák ki, hogy a lába nem érné a földet. A választópolgárok az ország vezetőinek főnökei. Ám, amíg erre nem ébredünk rá, addig alkalmazottaink, a politikusok továbbra is lusták és pofátlanok maradnak.

Úgy látszik, a balatoni levegő váratlan mellékhatásként heveny őszinteségi rohamokat idézhet elő a politikusoknál. Talán le kéne költöztetni a parlamentet és a minisztériumokat is a magyar tenger partjára, és véget érne a 35 éve tartó hazudozás. Persze ennél adódik jövőre egy lényegesen olcsóbb megoldás is:

elkergetni azt a politikai elitet, amely három és fél évtizede magyarázza a semmit.

(A szerző a Jobbik elnöke.)