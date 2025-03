Aki közpénzt nyúl le, tovább üljön börtönbe!

Tisztelettel köszöntöm Önöket! Lukács László György vagyok a Jobbik Magyarországért Mozgalom Parlamenti frakciójának frakcióvezetője és talán itt a mögöttünk látható sasfészekben korábban trónoló Matolcsynak a legrosszabb rémálma. - kezdte sajtótájékoztatóját a párt alelnöke, a Budai Várban található Magyar Nemzeti Bank által megvásárolt ingatlan előtt. Hozzátette, a közélet most már kénytelen a budapesti nagy pénzrablással foglalkozni, amely napok óta lázban tartja az országot.

Ugyanis kiderült, hogy az, amit közpénzként a Magyar Nemzeti Bank alapítványaiba korábban belepumpáltak, és időközben 500 milliárd forintra hízott, ez a pénz szőrén-szálán eltűnt. Olyan alapítványi vagyoni trükközésekbe, ezzel az 500 milliárd forinttal, hogy lényegében az a közpénz, mert fontos, hogy leszögezzük, az emberek, magyar adófizetők pénze volt az MMB-nél, ez az összeg nincs meg. Azt is látjuk, hogy egyébként a pénzek a családtagok, illetve a kormány segítségével, Dubai ingatlanokba, luxus new york-i lakásokba, ingatlanalapokba kerültek, sőt úgy tűnik még Mészáros Lőrinc bankjához is jutott.

- jelentette ki Lukács László György.

A Jobbik politikusa szerint ez onnan is tudható, hogy jóval azelőtt, hogy az Állami Számvevőszék (ÁSZ) elkezdett a pénz eltűntetésével foglalkozni, újságírók már megírták: gond van az alapítványok körül, de a magyar állam, a kormány és Orbán Viktor csak akkor kezdett el foglalkozni ezzel, amikor az ÁSZ is jelentést hozott erről.

Lehetőségem volt a miniszterelnöktől megkérdezni, hogy mégis mit gondol erről a pénzről, ezt hogy fogjuk visszaszerezni az adófizetőknek, Matolcsy György képes lesz-e ezzel elszámolni. Pontosan azért, hogy ezt az 500 milliárd forintot a rossz helyzetben lévő egészségügyre, oktatásra költhessük el. Nos a miniszterelnök azt mondta, hogy neki ezzel különösebb dolga nincs, kérdezzünk meg ezügyben rajta kívül mindenki mást. De az a helyzet, hogy a miniszterelnök sokáig nem menekülhet ennek a szituációnak a megoldás elől, ugyanis a Jobbik Magyarországért Mozgalom a Ludas Matyi csomagot benyújtja törvényjavaslatként a parlament elé.

- mondta a párt frakcióvezetője.

Hozzátette, ez egy Alaptörvény módosítást jelent a közpénzek védelme érdekében, és ez magával hozza majd a Büntető törvénykönyv (BTK) módosítását is. Kijelentette, mindezt azért, hogy a Matolcsyhoz hasonló ügyeskedők ne enyhe büntetéssel ússzák meg ahhoz a vagyonhoz képest, amelyet elvisznek, kiszerveznek saját maguknak az adófizetők pénzéből.

A jelenlegi BTK minden 500 millió forint feletti gazdasági bűncselekményt egységesen nézett, függetlenül attól, hogy egymilliárdot, százmilliárdot, vagy egy gigantikus méretű kasszafúrásnak az eredményeként, 500 milliárdot tüntetnek el az adófizetők zsebéből. Eddig a BTK-ban 10 évnyi büntetéssel megúszhatta az, aki akár 500 millió forintot vagy efeletti összeget ellopott. Úgy gondoljuk, hogy ezt a büntetési tételt meg kell emelni. 15 év börtön legyen a büntetési tételnek a felső határa, amellyel ezeket a bűncselekményeket büntetni lehet. És tegyük sávossá azt, ami 500 millió forint fölött van. Tehát milliárdonként lehessen egyre szigorúbb büntetést adni.

- fejtette ki a Jobbik alelnöke.

A párt országgyűlési képviselője úgy véli, nemcsak Matolcsy Györgynek van takargatni valója, hanem azoknak is, akik magánalapítványokban, befektetési tőkealapokban, családi alapítványokban, családi kezelésben lévő magánvagyonokat tartanak, amelyek valahogy elvesztették közpénz jellegüket. Szerinte a politikusoknak felelősségük van abban, hogy ezeknek a pénzeknek a nyomát senki ne tudja eltüntetni, pontosan azért, hogy vissza lehessen ezeket szerezni, és senki ne maradjon büntetlenül, aki egy ilyen kasszafúrásban részt vett.