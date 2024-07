Amíg a diákok a ponthatárokat várják, 148-250 ezret kérnek el a legkedvezőbb fővárosi albérletekért

A fővárosban 148-250 ezer forint között mozognak a legkedvezőbb havi bérleti díjak, amelyek például a IX., a XI., és a XVII. kerületben találhatók, a vidéki egyetemvárosok piacán pedig 90 és 195 ezer forint között érhetőek el a legolcsóbb albérletek - közölte saját adatai alapján az ingatlan.com szerdán az MTI-vel.

A felvételi ponthatárok szerdai kihirdetésével magasabb fordulatszámra kapcsol az egyetemvárosok és Budapest albérletpiaca

- emelték ki.

Az ingatlan.com adatai szerint

a budapesti kerületekben a bérleti díjak 168-330 ezer forint között mozognak.

Ha azonban a teljes kínálatnak azt a 25 százalékát nézik, amelyek a legolcsóbbak a piacon, akkor városrésztől függően legfeljebb 148-250 ezer forintos bérleti díjakkal találkozhatnak a diákok Budapesten - ismertette Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A közleményben kifejtették: ezáltal a kínálat legolcsóbb "negyedében" található lakások az átlagosnál 20-80 ezer forinttal olcsóbban elérhetők a fővárosban. Ez egyben azt jelenti, hogy a széles választékot nyújtó, az egyetemisták körében kedvelt IX., XI. és XIII. kerületben 219-225 ezer forint a legolcsóbb albérletek lélektani árszintje, szemben az adott városrészekre vonatkozó 250-275 ezer forintos átlaggal. Példaként említették még a XVII., a XX., XXI, és XXIII. kerületeket, ahol legfeljebb 148-153 ezer forintba kerülnek a legkedvezőbb bérleti díjjal rendelkező kiadó lakások.

Az egyetemvárosok piacát nézve kiderül, hogy Debrecenben a 245 ezer forintos átlagos lakbérszinthez képest 195 ezer forintért szerepelnek a teljes kínálat 25 százalékát adó legolcsóbb lakások. Pécsen és Szegeden az átlagos bérleti díj 150 ezer és 170 ezer forint, ezzel szemben az olcsóbb árkategória lélektani határát 129 ezer és 140 ezer forint jellemzi. Győrben 200 ezer és 160 ezer forint ugyanez a két érték, Miskolcon pedig 110 ezer forintos átlaghoz képest legfeljebb 90 ezer forintot kell fizetni a legolcsóbb lakásokért.

Kitértek arra is, hogy

a kiadó szobák bérleti díja a fővárosban átlagosan csaknem 98 ezer forintra rúg.

A fókuszkerületek közül a VIII.-ban 93 ezer forint, a XIII.-ban 100 ezer, a XI.-ben 105 ezer forint. Ugyanakkor a IV., a X. és XVII. kerületben 55-60 ezer forintért is találhatók kiadó szobák.

Debrecen, Szeged és Győr szobapiacán egyaránt 60 ezer forint az egyhavi díj, Pécsen majdnem 76 ezer forint, ezzel szemben a Miskolcon szobát kereső diákok 45 ezres átlagösszeggel kalkulálhatnak - sorolták.

Ugyanakkor a KSH júniusi adatai is azt támasztják alá, hogy miután egy év alatt több mint tíz százalékkal drágultak az albérletek, a fővárosban kitart a 250 ezres átlagdíj. Akkor az az ingatlan.com is úgy értékelt, hogy felélénkült a kereslet és megugrott a kiadó lakások száma is, de ezek a "bérleti díjak már súrolják a fizetőképesség felső határát".

(Címlapkép: Fiatalok a felvételi ponthatárokat figyelik a telefonjukon a Pont Ott Parti - felvételi eredményváró rendezvényen az ELTE Lágymányosi Campusán 2021. július 22-én. MTI/Bruzák Noémi)