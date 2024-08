Az ABBA arra kérte Trumpot, ne használja a dalaikat a kampánygyűlésein

Az ABBA svéd popegyüttes kiadói, a Universal Music és a Polar Music International csütörtökön arra kérte Donald Trump amerikai republikánus elnökjelöltet, hogy ne használja kampányrendezvényein az ABBA dalait - írja az MTI.

Helyszíni tudósítások szerint egy minnesotai nagygyűlésen az ABBA The Winner takes it all, Money, money, money és Dancing queen című slágere is felcsendült, de a kiadók közölték, hogy

erre a Trump-féle kampánystáb nem kért és nem is kapott engedélyt.

Az államban jelentős svéd gyökerű közösség él. A Svenska Dagbladet című svéd napilap számolt be arról, hogy a kampánygyűlésén a popegyüttes számaiból készített több mint tízperces videoklipet is levetítettek.

"Az ABBA tagjaival közösen felfigyeltünk arra, hogy napvilágot láttak olyan felvételek, amelyeken az ABBA zenéje hallható Trump-rendezvényeken, ezért azt kértük, hogy a dalok használatát haladéktalanul hagyják abba és a felvételeket távolítsák el"

- írta a Universal Music. Az ABBA azonban nem fűzött további kommentárt az ügyhöz. A Reuters hírügynökség megkeresésére közölték, hogy teljes mértékben egyetértenek a Universal közleményével.

Az elmúlt években több más művész, a többi között a néhai Tom Petty, Adele brit énekes és az amerikai R.E.M. is kifogásolta, hogy a dalaikat felhasználták Donald Trump kampányrendezvényein. Pár héttel ezelőtt Céline Dion kanadai énekesnő és kiadója tette szóvá, hogy dalát "engedély nélkül" használták a kampányban.

Az elnökválasztást amúgy november 5-én tartják majd az Egyesült Államokban.

(Címlapkép: Donald Trump volt amerikai elnök és republikánus párti elnökjelölt nyilatkozik a sajtó képviselőinek az amerikai-mexikói határnál az Arizona állambeli Cochise megyében 2024. augusztus 22-én. MTI/EPA/Allison Dinner)