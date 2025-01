Az egészségüggyel is úgy kellene bánni, mint a hazai focival!

Adorján Béla, a Jobbik elnöke, a nyíregyházi vármegyei kórháznál tartott sajtótájékoztatóján elmondta:

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ egy rendkívül drámai ajándékcsomagot rakott, a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei emberek karácsonyfája alá. December 20-a környékén arról született egy határozat, hogy a nyíregyházi kórházban megszüntetik a gyermeksebészeti fekvőbeteg ellátást. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kórház igazgatósága arról számolt be, hogy a személyi állomány nem teszi lehetővé az osztály biztonságos működtetését. Hozzátették, hogy a vármegyében élők a debreceni klinikának az ugyanilyen minőségű osztályát vehetik majd igénybe.

De mit is jelent ez valójában? - tette fel a kérdést a párt elnöke.

Több, mint félmillió ember sorsát befolyásolja drámaian ez a döntés. Mielőtt még valaki azt gondolná, és ne adj Isten a kórház úgy próbálná megmagyarázni, hogy igyekszik a legmegfelelőbb ellátást biztosítani a térségben élőknek, akkor azért szeretném felhívni a kórház vezetésének, Orbán Viktornak, de akár Pintér Sándornak is a figyelmét arra, hogy a holdraszállás is elérhető már csak nem a számunkra.

Adorján Béla kijelentette, hogy a kormányzat gondolja azt végig, vajon a lónyai, a tiszakerecsenyi vagy akár a megye más végében élők hogyan érik el azt az egészségügyi szolgáltatást, ami a 14 év alatti gyermekeink egészségét kívánja biztosítani.

Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy már nemcsak az időskorúakat, nemcsak a középkorú aktív dolgozókat, hanem már a gyerekeket is a Jóisten kegyelmére bízzák. Lehetne viszont megoldást találni. Hoznék ide egy példát. Amikor a magyar futball az összeomlás szélére került, az Orbán-kormány úgy döntött, hogy adópolitikával és fejlesztési beruházásokkal, minden eszközt igénybe véve, felhozza európai szintűre a magyar labdarúgást.

- tette hozzá, a Jobbik elnöke.

Leszögezte, hogy ma Magyarországon egy labdarúgó ötszázmillió forint bevételig legfeljebb 15 százalék adó befizetésére kötelezett.

Ezt a jó példát, amit az Orbán-kormány végrehajtott a futballban, szeretném, hogyha alkalmaznák az egészségügyi ellátásba. Minden eszközt vessenek latba, hogy ne fordulhasson elő orvoshiány.

- vetette fel Adorján Béla.

Kiemelte, hogy a vármegye több egészségügyi intézménye is komoly gondokkal küzd a szakember- és forráshiány miatt. Korábban a vásárosnaményi kórházban zártak be osztályokat, a fehérgyarmati kórházban is bezárnák a belgyógyászati osztályt és most a nyíregyházi kórházban a gyermekek fekvőbeteg sebészeti ellátását szüntetik meg.

Ez egy drámai bejelentés volt, amely meglepetésként érte. Szerintem az egész magyar lakosságot, már amennyiben a megyében tudnak erről a döntésről, mert ezt azért a megyei helyi média nem igazán közölte, illetve nem tartottak erről az illetékesek sajtótájékoztatót.

- jelentette ki a sajtótájékoztatón Gyüre Csaba, a Jobbik Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke.

Ez a határozat most bezárta ezt a kórházi osztályt ideiglenesen. Nem tudjuk, hogy mennyire ideiglenesen, hiszen a szovjet katonák és ideiglenesen állomásoztak Magyarországon. Meglátjuk, hogy hogy meddig fog ez tartani. Azt már hallottuk itt a korábbiakban, hogy milyen súlyos problémákat okoz ez a döntés, hiszen a vármegyéből lesz olyan, akinek százötven kilométerre kell elvinnie a gyermekét, hogy a gyereksebészeti fekvőbeteg ellátást kaphasson.

Hozzátette, hogy a gyermekek azok, akik a legjobban igénylik a szülőknek, a nagyszülőknek a közelségét, amikor kórházba kerülnek. Ám ha ilyen távolságra kell utazni a gyermekkel a sebészeti ellátásért, ezáltal még nehezebbé válik a szülői, nagyszülői közelben tartózkodás megoldása. Gyüre Csaba a sajtótájékoztató végén leszögezte, hogy az Orbán-kormány folyamatosan zárja be a kórházi osztályokat, folyamatosan nőnek a várólisták, a betegeket pedig folyamatosan terelik a magánegészségügy felé.