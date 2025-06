Az Egyesült Államok iráni atomlétesítményeket semmisített meg

Donald Trump szombaton országos televíziós beszédében kijelentette, hogy az Egyesült Államok három iráni nukleáris létesítményt bombázott és semmisített meg, közvetlenül támogatvba Izraelnek a perzsa ország nukleáris programjának megsemmisítésére irányuló erőfeszítéseit. Teherán megtorlással fenyeget, ami szélesebb körű regionális konfliktust válthat ki.

„Célunk Irán nukleáris dúsítási kapacitásának megsemmisítése és a terror első számú állami támogatója által jelentett nukleáris fenyegetés felszámolása volt” – mondta Trump a Fehér Házból közvetített beszédében.

„Ma este jelenthetem a világnak, hogy a csapások látványos katonai sikert hoztak. Irán kulcsfontosságú nukleáris dúsító létesítményeit teljesen megsemmisítettük”.

A csapások a Fordúban, Natanzban és Iszfahánban lévő urándúsító létesítményeket sújtották – mondta Trump. Óva intette Iránt attól, hogy megtorlást hajtson végre amerikai célpontok ellen a térségben, és azt ígérte, hogy a további amerikai csapások még keményebbek lesznek.

„Vagy béke lesz, vagy Irán számára sokkal nagyobb tragédia következik be, mint aminek az elmúlt nyolc napban tanúi lehettünk”

– mondta Trump. „Ne feledjék, számos célpont maradt még. A ma esti volt messze a legnehezebb mind közül, és talán a leghalálosabb. De ha a béke nem jön el gyorsan, akkor precízen, gyorsan és ügyesen fogunk a többi célpontra menni”.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök vasárnap reggel Izraelben üdvözölte a csapásokat.

„Gratulálok, Trump elnök úr, az Ön bátor döntése, hogy az Egyesült Államok félelmetes és igazságos erejével Irán nukleáris létesítményeit veszi célba, meg fogja változtatni a történelmet”

– mondta Netanjahu egy videós nyilatkozatban.

Trump megjegyezte azt is, hogy ő és Netanjahu „olyan csapatként dolgoztak, mint talán még soha egyetlen csapat sem dolgozott korábban, és hosszú utat tettek meg az Izraelt fenyegető szörnyű fenyegetés felszámolása felé”.

Trump beszéde után Netanjahu ismét felszólalt, és azt mondta, hogy az amerikai csapásokat követően „teljesült” az iráni nukleáris létesítmények megsemmisítésére tett ígérete.

Irán állami hírügynöksége, az IRNA vasárnap kora reggel elismerte, hogy

támadás érte az ország fordói nukleáris létesítményét. A szintén a Forradalmi Gárdához közel álló félhivatalos Fars hírügynökség egy másik tisztviselőt idézett, aki szerint a légvédelem tüzet nyitott Iszfahán közelében, és robbanások hallatszottak.

Később az iráni atomenergia-ügynökség közölte, hogy az ország a kulcsfontosságú létesítmények elleni amerikai támadások ellenére folytatja nukleáris tevékenységét.

Amerikai és izraeli tisztviselők szerint az amerikai lopakodó bombázóknak a csak általuk szállítható 13 és fél ezer kilogrammos bunkerromboló bombája kínálja a legjobb esélyt az iráni atomprogramhoz kapcsolódó, erősen megerősített, mélyen a föld alá temetett fordói létesítmények megsemmisítésére.

A vezető republikánusok támogatták Trump döntését az Irán elleni csapások megindításáról. „Az iráni katonai műveleteknek egyértelmű emlékeztetőül kell szolgálniuk ellenfeleink és szövetségeseink számára, hogy Trump elnök komolyan gondolja, amit mond” – írta a képviselőház elnöke, Mike Johnson az X-en közzétett bejegyzésében. „Az elnök minden lehetőséget megadott Irán vezetőjének, hogy alkut kössön, de Irán nem volt hajlandó elkötelezni magát egy nukleáris leszerelési megállapodás mellett”.

Mások elítélték a támadást. Bernie Sanders vermonti szenátor, aki törvényjavaslatot terjesztett elő, hogy Trumpnak konzultálnia kelljen a kongresszussal ahhoz, hogy csapást mérjen Iránra, „durván alkotmányellenesnek” nevezte a támadást. „Az elnöknek nincs joga ehhez” – mondta Sanders az oklahomai Tulsában egy nagygyűlésen.

António Guterres ENSZ-főtitkár szintén aggodalmának adott hangot, a csapásokat pedig „veszélyes eszkalációnak nevezte egy olyan térségben, amely már így is veszélyben van”.

„Ebben a veszélyes órában kritikus fontosságú, hogy elkerüljük a káosz spirálját”

– mondta Guterres egy nyilatkozatban. „Nincs katonai megoldás. Az egyetlen út a diplomácia. Az egyetlen remény a béke.”

Irán legfőbb vezetője, Ali Hamenei ajatollah szerdán figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy az Iránt célzó csapások „helyrehozhatatlan károkat fognak okozni nekik”. A perzsa állam külügyminisztériumának szóvivője, Esmail Bagheri pedig kijelentette:

„Bármilyen amerikai beavatkozás egy totális háború receptje a térségben”.

A Trump-adminisztráció prominens tagjai is kinyilvánították, hogy ellenzik az amerikai beavatkozást Iránban, bár úgy tűnik, hogy a háborút támogatók meggyőzték Trumpot, folytassa a csapást. JD Vance alelnök szombaton egy magas rangú izraeli tisztségviselőkkel folytatott telefonbeszélgetésében azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nem kellene közvetlenül részt vennie a háborúban, és hogy Izrael belerángatja az Egyesült Államokat a konfliktusba – jelentette a Reuters. Az alelnök nyilvánosan viszont visszafogottan kritizálta az Irán elleni amerikai csapás lehetőségét. A CIA igazgatója, Tulsi Gabbard is szkepticizmusának adott hangot azzal kapcsolatban, hogy Irán atomfegyver előállítására törekszik, továbbá a Pentagon jelenlegi és korábbi magas rangú tisztviselői is állítólag határozottan ellenzik a csapásokat.

