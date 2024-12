Az embereket támogatod, ha nem sarcolsz önkormányzatokat!

A Jobbik országgyűlési képviselője, Dudás Róbert költségvetési módosító indítványt nyújtottak be azzal kapcsolatban, hogy az önkormányzatoknak adják vissza a súlyadót, azt a súlyadót vagy más néven gépjárműadót, amit egyébként a településeken élők a saját autójuk után fizetnek be. A politikus közölte, ez jelenleg a központi költségvetésbe vándorol, ám úgy gondolja ez az összeg inkább maradjon az önkormányzatoknál és hasznosítható legyen helyben utakra, járdákra vagy bármilyen helyi fejlesztésre. Dudás Róbert, a párt alelnöke hozzátette, 2012 előtt ez az összeg az önkormányzatokat illette. Mint mondta, 2011-bent volt egy adósságkonszolidáció. Közölte: gyakran halljuk a kormánypártoktól, hogy ezzel megmentették a csődben lévő önkormányzatokat. Ez akkor valóban segítséget nyújtott, ám egy évvel később, 2012-ben elvették a gépjárműadó 60 százalékát, ami ha csak kistelepüléseket nézünk, annyit jelentett összegszerűen, mint amennyit adósságkonszolidációra kaptak.

2011-ben kaptak pénzt, amit 2012-ben el is vettek tőlük, azóta viszont eltelt 12 év. Juttatás nincs ám azok az elvonások viszont megvannak amiket a covid idején vezettek be. Ráadásul védekezés jogcímén a gépjárműadó 100 százaléka is a központi költségvetésbe vándorol.

- közölte, a Jobbik országgyűlési képviselője.

A 2025-ös költségvetésben is az áll, hogy a gépjárműadó az önkormányzatoktól teljes egészében a központi költségvetésbe kerül.

Azt kell, hogy mondjuk, hogy az elmúlt 14 évben az önkormányzatok folyamatos elvonásokkal kell, hogy éljék az életüket. Tudom, hogy a kormánypártok nem szeretik azt, hogy megszorítást, viszont ha adókat találnak ki, ha adókat növelnek, azt úgy hívják, hogy megszorítás, ha nehezebb az élet, ha nehezebb valamihez hozzájutni azt igenis úgy hívják, hogy megszorítás.

- mondta a párt parlamenti képviselője.

Szerinte, kitaláltak számos olyan adónemet, ami elméletben jól hangzik, a gyakorlatban viszont nem segíti az önkormányzati gazdálkodást. Az elmúlt napokban a kormánypárti polgármesterek és képviselők részéről is érkezett igen komoly kritika az önkormányzatokat sújtó adók miatt. A Jobbik országgyűlési képviselője hozzátette:

Aki az önkormányzatokat támogatja, az a lakosságot támogatja! Az önkormányzatokat nem sarcolni kell, hanem támogatni!